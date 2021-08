Otto Porter Jr, une superbe pioche pour les Warriors

On attendait les Golden State Warriors au tournant pendant la Draft 2021. Ils sont restés sages et ont conservé (pour le moment) leurs picks pour sélectionner Jonathan Kuminga et Moses Moody. En revanche, ils n'ont pas mis longtemps à se renforcer sur le front de la free agency. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, Otto Porter Jr est tombé d'accord avec la franchise de la Bay Area.

Un peu tombé dans l'oubli et souvent blessé à Chicago après un début de carrière intéressant à Washington, le n°3 de la Draft 2013 va tenter de se relancer à San Francisco. Les Warriors ont vu là l'opportunité de recruter un joueur de 28 ans capable d'être efficace des deux côtés du terrain lorsque son corps ne le lâche pas.

Otto Porter, un possible 3 and D qui fait du bien

Avec Washington, Otto Porter a déjà signé des saisons à 43 et 44% à 3 points, tout en tournant autour des 15 points de moyenne et en apportant de la défense. Capable de jouer sur les postes 3 et 4, l'ex-pensionnaire de la fac de Georgetown aura un an pour prouver sa valeur et accompagner les Warriors dans leur envie de reconquête.

Il y a quelques mois, il avait été envoyé à Orlando dans le cadre du trade de Nikola Vucevic à Chicago. Il n'a porté le maillot du Magic qu'à 3 reprises.

Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green seront tous aptes à jouer en même temps pour la première fois depuis le départ de Kevin Durant. L'aide qu'un joueur comme Otto Porter est susceptible d'apporter à l'aile ne sera pas de trop. Il faudra aussi du coup surveiller ce qui se tramera autour d'Andrew Wiggins, qui peine toujours à se montrer à la hauteur de gros contrat qu'il avait signé à l'époque avec les Minnesota Timberwolves.

