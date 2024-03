Otto Porter tire sa révérence à seulement 30 ans

C’est une triste nouvelle. Otto Porter a décidé de prendre sa retraite alors qu’il ne fêtera que ses 31 ans en juin prochain.

« J’ai eu la chance de vivre le rêve de toute une vie en jouant en NBA lors des onze dernières années. Un rêve rendu encore plus beau en décrochant un titre [avec les Golden State Warriors en 2022]. Malheureusement, mon corps ne me permet plus d’évoluer au niveau que j’attends de moi-même. C’est pour ça que j’ai décidé de prendre ma retraite. »

Pioché en troisième position par les Washington Wizards en 2013, il n’est jamais devenu une star comme sa place à la draft aurait pu le laisser penser. Mais il a tout de même été un joueur intéressant en NBA, notamment lors de son court passage aux Golden State Warriors. Il s’est muté en vétéran précieux en sortie de banc, capable d’impacter le jeu des deux côtés du terrain. Et il a été l’un des membres clés de la rotation des Californiens lors de leur sacre en 2022.

Gêné par son pied, Otto Porter n’a joué que 23 matches en NBA – avec les Toronto Raptors – depuis. Il a été coupé récemment et ne sera donc pas signé par une autre équipe. Vu son âge, il n’est pas complètement à exclure qu’il tente un comeback d’ici un an ou deux. Si son corps lui permet.