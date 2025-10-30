Paige Bueckers bientôt star de cinéma

Paige Bueckers, la star des Dallas Wings en WNBA, sera à l'affiche d'une fiction sur le basket l'année prochaine.

Paige Bueckers fait partie de cette génération de joueuses qui veulent explorer d'autres plateformes, en même temps que celle sur laquelle elles s'expriment au quotidien avec un ballon en main. Selon Deadline, la star des Dallas Wings, élue Rookie of the Year et sélectionnée pour le All-Star Game en 2025, va faire ses débuts au cinéma en 2026.

Bueckers, 24 ans, tiendra l’un des rôles principaux du film Jess & Pearl, développé par Apple Original Films et imaginé par Zahir McGhee. Le long-métrage, ancré dans l’univers du basket féminin, racontera l’amitié fusionnelle entre deux jeunes prodiges que la gloire, la rivalité et les enjeux du sport universitaire vont mettre à l’épreuve.

Ce projet semble taillé pour elle. Sur le terrain comme à l’écran, Paige Bueckers symbolise l’ambition et la curiosité d’une nouvelle génération d’athlètes, capables de naviguer entre la compétition et la création. Son charisme, sa lucidité et sa volonté d’inspirer au-delà du basket font d’elle une figure déjà majeure de son époque. Et si ses actions sous le maillot de Dallas continueront d’enflammer les arènes WNBA en 2026, sa prochaine aventure pourrait bien la propulser vers un tout autre type de lumière.

