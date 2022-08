Les retrouvailles (amicales) entre Dejounte Murray et Paolo Banchero

Tous les deux originaires de Seattle, Paolo Banchero et Dejounte Murray se connaissent depuis longtemps. Mais leur relation a pris un tournant délicat pendant l'été avec une série de petites échauffourées lors d'un pick-up game. S'en sont suivis des messages plus tendus les uns que les autres postés sur les réseaux sociaux. On attendait déjà leurs retrouvailles pendant la saison régulière, à l'occasion d'un duel entre les Atlanta Hawks et le Orlando Magic. Finalement, c'est la ligue Pro-Am de Jamal Crawford, à Seattle, qui les a mis face à face.

Dejounte Murray clashe Paolo Banchero : “J’ai perdu tout respect pour toi”

Les deux joueurs se sont retrouvés opposés sur une action et tout le public s'est mis à chauffer. Murray a fini par faire faute sur Banchero avant de le relever. Quelques petits accolades et autres sourires ont fait comprendre à tout le monde que les deux hommes avaient donc trouvé le temps de se rabibocher.

Paolo Banchero et Dejounte Murray, ça semble aller mieux ! 👀 pic.twitter.com/jFm9HokRb0 — First Team (@FirstTeam101) August 21, 2022

C'est évidemment bien mieux comme ça.