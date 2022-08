Dejounte Murray clashe Paolo Banchero : “J’ai perdu tout respect pour toi”

Dejounte Murray vs Paolo Banchero, c'est le beef estival auquel on ne s'attendait pas en NBA. Opposés lors d'un match de ligue d'été comme on en voit à foison, le meneur des Atlanta Hawks et le rookie, n°1 de Draft, du Orlando Magic, ne s'aiment pas ou en tout cas ne s'aiment plus. Durant la partie, Murray est allé claquer un tomar au nez et à la barbe de Banchero après s'être fait une passe contre la planche. Derrière, on l'a clairement vu trashtalker l'ancien Dukie. Rien de très anormal, mais ce sont plus les interactions qui ont suivi qui se sont avérées étonnantes.

Paolo Banchero a ainsi posté sur Instagram :

"Tu m'as unfollow sur Insta, donc c'est que ça doit être personnel, hein ? Pas de problème, assure-toi juste la prochaine fois que tu pourras défendre. Et arrête d'envoyer des prises à deux mon gars".

Visiblement irrité par le post de Banchero, Dejounte Murray a lâché les chevaux.

"Tu as essayé de te la raconter auprès de moi avec cette merde de 1st pick alors que je te soutenais quand tu n'étais qu'un gamin qui me demandait de prendre mes rebonds. Arrête d'aller sur Internet pour ne rien dire. Tu as changé, tu n'es plus le gamin humble que tu étais et je ne m'occuper que de ce qui est authentique, garçon, tu le sais ! Tu es arrivé en NBA et tu as changé. J'ai perdu tout respect pour toi. Reste humble. Tu es dans une vie concrète maintenant et ce n'est pas une blague. Cela dit, je veux toujours te voir réussir parce que je suis comme ça".

On guettera avec attention le premier match entre les Hawks et le Magic, pour voir si les retrouvailles seront aussi piquantes que ce à quoi on peut s'attendre.

Pour rappel, Dejounte Murray a été tradé à Atlanta durant l'intersaison, dans un échange avec San Antonio contre une multitude de tours de Draft. Paolo Banchero vient lui d'être sélectionné en première position de la Draft 2022 par Orlando.

