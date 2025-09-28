Le jeune talent du Orlando Magic Paolo Banchero a l'espoir de passer un vrai cap sur le plan collectif en 2025-2026.

A 22 ans, Paolo Banchero poursuit son développement sous les couleurs du Orlando Magic. Malgré un exercice 2024-2025 perturbé par des blessures, le jeune talent continue de progresser sur le plan individuel. Et collectivement, la franchise floridienne souhaite également passer un cap.

Cet été, le Magic a été actif et a réalisé un mouvement majeur : l'arrivée, via un trade, de Desmond Bane. Avec l'apport de l'ancien joueur des Memphis Grizzlies, Orlando veut s'installer, sur la durée, dans les meilleures équipes de l'Est.

Avec le trio Banchero-Bane-Franz Wagner, cette équipe peut clairement nourrir des ambitions. Et le leader du Magic ne cache pas ses espoirs.

"Le ciel est notre limite. Nous avons déjà participé aux Playoffs, où nous avons été éliminés au premier tour pendant deux ans. Nous avons recruté des joueurs qui ont connu de gros parcours en Playoffs et qui ont évolué dans de bonnes équipes. Donc nous pouvons avoir des ambitions.

Nous devons être une équipe capable d'aller loin en Playoffs. J'espère jusqu'aux Finales NBA. Si notre parcours doit s'arrêter avant, j'espère au moins la Finale de la Conférence Est. Je veux vraiment aller loin en Playoffs et défier de bonnes équipes.

Nous avons un effectif solide. C'est facile de le dire maintenant, mais il faut aussi le prouver sur le terrain. Jouer cette saison et gagner les matches. Je suis donc impatient. Mais honnêtement, quand je regarde notre groupe et les gars présents, c'est encore tôt, mais je crois que nous pouvons atteindre les Finales", a clamé Paolo Banchero pour The Athletic.

Même si l'Est peut parfois réserver des surprises (les Indiana Pacers l'an dernier), le projet du Magic semble encore en retard sur plusieurs concurrents à l'Est. Deux équipes sont à un stade plus avancé : les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks.

Par contre, Orlando peut s'imposer comme la 3ème puissance à l'Est. En tout cas, derrière Paolo Banchero, le Magic assume ses ambitions.

Paolo Banchero a-t-il le calibre d’une superstar ?