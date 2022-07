Paolo Banchero réussit ses débuts contre Jabari Smith et Houston

Paolo Banchero n'a pas été le 1st pick de Draft le plus évident de la décennie, mais il entend prouver qu'il n'y avait en fait aucune hésitation à avoir. Pour sa première apparition en Summer League avec Orlando face à Houston, l'ancien Dukie s'est justement retrouvé opposé à Jabari Smith, qui avait "chuté" au troisième rang il y a quelques jours.

Les deux rookies se sont plusieurs fois opposés sur des séquences de jeu. Si Smith n'a pas démérité et a montré des choses intéressantes (10 points, 7 rebonds et 3 passes), c'est le Magic qui l'a emporté (91-77) et Banchero qui a fait la meilleure impression.

En 26 minutes, le poste 4 d'Orlando a posé 17 points, 6 passes et 4 rebonds à 50% au shoot, en montrant d'excellentes dispositions physiques et une belle fluidité technique pour sa taille (2,08m). Son arsenal offensif, qui est sa plus grande qualité, a déjà transpiré sur cette première rencontre. A plusieurs reprises, il n'a eu aucun mal à se défaire de la défense de Jabari Smith, pourtant pas le plus mauvais en la matière.

Oh, this was nasty from Paolo. Step-back 3. pic.twitter.com/ju4X7MuSca — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) July 8, 2022

Most 6'10" dudes with the functional strength of Paolo don't move like this. Special skills. pic.twitter.com/IEEaK81Rfd — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) July 8, 2022

Du côté de Houston, c'est Tari Eason qui a été le plus impressionnant. Le 17e pick de la Draft 2022 avec 14 points, 13 rebonds et quelques séquences prometteuses comme celle-ci, où son moteur a fait la différence.

Quite the sequence from Tari Eason pic.twitter.com/FFQ2jIicjG — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) July 8, 2022

Chez les rookies toujours, Caleb Houstan, choisi au 2e tour par le Magic, a fait des dégâts en sortie de banc : 20 points à 7/12, avec une qualité de shoot prometteuse. TyTy Washington, l'ancien meneur de Kentucky drafté en 29e position cette année, a passé 28 minutes sur le parquet pour Houston avec 7 points, 4 rebonds et 3 passes.

