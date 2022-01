Le protocole Covid et l'isolement qui s'en suit font désormais partie du jargon de la NBA. Toutes les équipes ont été touchées par le Covid a des degrés différents, ouvrant la possibilité à des joueurs de G-League de participer plus activement à la saison et limitant la possibilité de certains de faire partie du club des iron men.

Cette saison, à ce jour, seuls 13 joueurs n'ont pas manqué le moindre match de leur équipe tout en n'entrant pas dans le fameux "health and safety protocol". Il y a le cas particulier de Russell Westbrook, qui a joué tous les matches possibles avec les Lakers, mais a été brièvement dans le protocole Covid.

Voici donc les 13 warriors ou chanceux de la NBA, c'est selon.

Deux équipes présentent plus d'un joueur dans ce cas : les Phoenix Suns, avec Chris Paul et Mikal Bridges, et les Golden State Warriors, avec Nemanja Bjelica et Kevon Looney.

Puis 7 équipes ont un "increvable".

Buddy Hield de Sacramento est celui qui a disputé le plus de matches en tout (43). On retrouve avec la même fiabilité : Eric Bledsoe des Los Angeles Clippers, Carmelo Anthony des Los Angeles Lakers, Franz Wagner, l'excellent rookie du Magic, Deni Avdija, le sophomore des Washington Wizards, Malik Beasley des Minnesota Timberwolves, Dwight Powell des Dallas Mavericks, Saddiq Bey, des Detroit Pistons et enfin Patty Mills, des Brooklyn Nets.

Comme dirait le regretté Jean-Yves Lafesse, on a envie de leur souhaiter : "pourvu que ça dure !".

