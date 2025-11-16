Patrick Beverley arrêté au Texas pour des faits de violence

Patrick Beverley a été arrêté au Texas pour une affaire de violence familiale. L’ex-meneur NBA, conteste fermement les faits.

Patrick Beverley a toujours cultivé l’image du joueur rugueux, grande gueule assumée et soldat défensif prêt à gratter chaque possession. Aujourd’hui, c’est loin des parquets que son nom refait surface. L’ancien meneur NBA, qui avait récemment poursuivi sa carrière en Israël, a été arrêté vendredi matin au Texas, dans le cadre d’une accusation de violences liée à un incident familial. Il a été placé en détention, avant qu’une caution de 40 000 $ ne soit fixée. Elle a été payée par l'ancien joueur NBA lui-même;

« Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet », a-t-il publié, accompagné d’un communiqué expliquant sa version des faits. Selon lui, tout serait parti du moment où il aurait découvert sa sœur mineure en compagnie d’un jeune homme de 18 ans, en pleine nuit, chez lui. Le reste, assure-t-il, ne correspondrait pas à ce qui circule. Il dit vouloir « mettre les choses au clair devant la justice ».

Sportivement, Patrick Bev n'a plus joué en NBA depuis 2024, après douze saisons intenses, marquées par des passages marquants à Houston, chez les Clippers ou encore à Minnesota. Une carrière façonnée par l’énergie, l’agressivité contrôlée (pas toujours) et un rôle de spécialiste défensif que ses coachs adoraient, même quand tout le monde le détestait.

"Pat Bev" avait d'ailleurs eu droit à son portrait dans le Mook DEFENSE.