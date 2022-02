Bulls : Une bonne nouvelle inespérée qui peut changer la donne

Le jeune et précieux Patrick Williams pourrait faire son retour dans la rotation des Chicago Bulls avant la fin de la saison.

Le nom de Patrick Williams n’est certainement pas le plus attractif au sein d’un effectif des Chicago Bulls qui comprend DeMar DeRozan, Zach LaVine ou encore Nikola Vucevic et Lonzo Ball. Et pourtant, le sophomore reste une pièce importante du système de Billy Donovan. Même s’il a eu peu d’occasions de le montrer cette saison. L’ailier de 20 ans n’a joué que 5 matches avant de se déchirer les ligaments du poignet.

La franchise de l’Illinois avait alors annoncé une indisponibilité de plusieurs mois, sans complètement écarter la possibilité qu’il puisse revenir en cours d’exercice. Mais ça restait une hypothèse peu probable à l’époque. Il se pourrait finalement que Williams rejoue avant la fin de la saison régulière !

« De ce que j’ai entendu, sa rééducation se passe vraiment bien », confie Donovan. « Je pense que son retour est une vraie possibilité. »

Ce serait évidemment un atout intéressant pour Chicago. Plutôt prometteur lors de sa première saison dans la ligue (9,2 points et 4,6 rebonds), le quatrième choix de la draft 2020 est un peu le seul à même d’apporter ce rôle de « glue guy » dans le cinq majeur. Il peut défendre sur plusieurs positions, apporter du liant entre les différentes stars et étirer les lignes.

Encore faut-il qu’il revienne – et quand ? – et à voir dans quel état de forme. Patrick Williams aura évidemment besoin de temps pour retrouver du rythme. Mais c’est potentiellement un renfort de qualité pour une équipe classée à la deuxième place de la Conférence Est.

