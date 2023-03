Pau Gasol n’aime plus le jeu NBA : l’essence du basket s’est perdue

Pau Gasol est peiné par la manière dont on joue au basket en NBA aujourd'hui et il ne s'en est pas caché.

Dès qu'un ancien joueur critique la NBA d'aujourd'hui, il est rapidement qualifié de passéiste, pour ne pas dire de vieux con. Pau Gasol n'a plus joué en NBA depuis 4 ans, mais ça ne l'a pas empêché de suivre son évolution et les changements qu'il avait déjà perçus à l'époque. Pour la légende espagnole, dont le maillot vient d'être retiré par les Los Angeles Lakers, la tendance est inquiétante, notamment en matière de défense et d'esprit d'équipe, comme il l'a expliqué sur Movistar.

"Je crois qu'il y a des cycles. Les gens aiment la nouveauté, le changement. Les scores élevés, le jeu dynamique et le tir à 3 points sont clairement mis en avant aujourd'hui. C'est en tout ce que l'on récompense. Même les anciens joueurs qui commentent les matches disent que la défense a disparu et qu'elle n'importe plus. C'est simplement à qui marquera le plus de points. Je n'aime pas que l'essence de ce jeu, qui est de jouer en équipe, de déplacer le ballon, de créer un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, d'utiliser la tactique, ait disparu. Avant, si tu shootais sur les 8 premières secondes de possession ou prenais un tir à 3 points sur une contre-attaque sans avoir pris de rebond offensif, on t'envoyait sur le banc pour que tu puisses réfléchir un peu à ce que tu venais de faire".

Pau Gasol a joué pendant 18 ans en NBA, avec deux titres de champion à la clé et une perspective forcément intéressante sur la manière dont le basket a évolué sur cette période.