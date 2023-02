Paul George fait campagne pour Russell Westbrook aux Clippers

On le sait, Paul George et Russell Westbrook ont gardé des liens forts depuis une aventure commune à l'Oklahoma City Thunder. Et l'ailier des Los Angeles Clippers se verrait bien reformer ce duo pour la fin de la saison.

Envoyé au Utah Jazz par les Lakers, le meneur pourrait éventuellement se retrouver sur le marché des joueurs coupés. Et face à la concurrence du Miami Heat mais aussi des Chicago Bulls, l'ex-patron des Indiana Pacers a décidé de prendre la parole devant les médias.

Malgré une amende à venir, George a fait campagne pour récupérer Westbrook.

"Si quelqu'un se trouve sur le marché, Russell, et si cela a du sens par rapport à notre équipe, nous sommes tous pour. Mais en même temps, je pense que nous sommes bien aussi si rien ne se passe. Il y a assez de personnes dans ce vestiaire pour que ça marche. Mais ça améliorerait définitivement notre équipe si nous avions ce meneur de jeu traditionnel. Pour nous faire entrer dans les matches, pour rendre un match facile, donc j'espère que Russell verra ça et que nous trouverons une solution. Nous avons assez de shooteurs pour entourer Russ, ici Russ peut être Russ et, vous savez, je pense que le terrain sera ouvert pour lui, l'espace sera là pour lui. Je suis un grand croyant et un grand fan du travail de Russ, j'ai eu une de mes meilleures saisons dans ma carrière à ses côtés. J'ai vu ce qu'il peut faire, nuit après nuit, et il a encore beaucoup de jeu en lui. Donc j'ai un avis biaisé quand il s'agit de Russ, et je crois vraiment qu'il peut améliorer une équipe. C'est un si grand talent. Il prend des rebonds, trouve des gars et rend le jeu facile pour tout le monde. Je pense qu'il va arriver, qu'il va s'intégrer, qu'il va comprendre comment nous jouons et qu'il va s'y adapter. Je lui ai parlé, juste pour voir où il en est et si je peux faire quelque chose. Mais oui, je lui ai parlé", a même avoué Paul George.

La NBA va lui infliger une belle amende. Mais au moins, Paul George tente le coup à fond. De son côté, Westbrook, très critiqué, risque d'apprécier une telle sortie. Mais attention, le Jazz a annoncé des discussions avec le vétéran de 34 ans pour son avenir. Et visiblement, Russell Westbrook pourrait jouer à Salt Lake City... Un feuilleton à suivre.

