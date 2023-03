Paul George pense que le load management affaiblit les joueurs

Le « load management » est un débat de plus en plus présent dans les discussions basket. La NBA aimerait le limiter au maximum pour éviter que des fans qui ont payé des centaines de dollars leur place pour un match ne soit pas déçu au moment où leur superstar préférée manque à l’appel parce que mise au repos par sa franchise. Quasiment toutes les équipes et tous les meilleurs joueurs en sont adeptes, dans des proportions différentes bien entendu. Paul George, par exemple, a raté plusieurs rencontres chaque saison. Pourtant, il s’oppose à la méthode.

« Les équipes ne s’entraînent plus vraiment, on ne court pas. Ils pensent que nous laisser du temps de repos nous aide à prendre soin de nos corps mais en réalité ça nous rend plus faible », estime l’ailier des Los Angeles Clippers. « Quand je suis arrivé en NBA, j’étais dans une équipe qui s’entraînait dur et c’était la norme dans la ligue. Ça m’aidait à me préparer mentalement et physiquement. (…) Je pense aussi que c’est pour ça qu’il y a de plus en plus de blessures : les gars jouent des matches hyper intenses pour ensuite être complètement au repos. »