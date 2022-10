Paul George, un faux numéro 2 qui en impose sérieusement

Paul George n'a pas cherché à tourner autour du pot. Avant même le coup d'envoi de la saison, l'ailier des Los Angeles Clippers a réalisé une mise au point : il accepte, sans broncher, son rôle de numéro 2 au sein de la formation californienne. Avec le retour de Kawhi Leonard, le joueur de 32 ans ne voulait pas écouter le moindre faux débat inutile.

Depuis sa venue aux Clippers, l'ex-star des Indiana Pacers a d'ailleurs toujours été en accord avec cette réalité. Il faut dire que Leonard, en bonne santé, reste un joueur capable de transformer une équipe en un candidat au titre NBA.

Et malgré son talent individuel énorme, PG se montre assez humble et lucide pour le reconnaître, l'accepter et en profiter.

Paul George, le défi de Lue

Il s'agit probablement de la plus grande force du natif de Palmdale. Pour s'imposer parmi les meilleurs joueurs de la Ligue, il faut "normalement" un égo assez important. Et en étant dans cette catégorie, George sait se sacrifier pour un objectif plus grand : le titre NBA.

Pourtant, il reste donc un joueur capable de dominer une rencontre. Face aux Sacramento Kings (111-109), l'ancien de l'Oklahoma City Thunder l'a d'ailleurs rappelé. Avec 40 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, il a sorti le grand jeu pour permettre à son équipe de l'emporter.

En l'absence de Leonard, ménagé, il a parfaitement assumé son statut de leader. Un petit rappel de sa classe. Une satisfaction pour son coach Tyronn Lue, qui avait eu une petite inquiétude après son annonce sur son rôle de numéro 2.

"Je ne pense pas qu'il ait besoin de changer son rôle (quand Leonard joue, ndlr). Il doit toujours être agressif. Je ne vois pas une hiérarchie avec un numéro 1 et un numéro 2. Je vois deux leaders. Ces deux gars doivent produire et performer à un haut niveau, des deux côtés du parquet, pour permettre à l'équipe de gagner. J'ai eu cette discussion avec PG. C'est un grand joueur, alors il faut être agressif et exprimer son talent. Il n'a pas le droit de se mettre en retrait, il doit rester agressif", a clamé l'entraîneur californien.

Mais même en acceptant son statut de lieutenant de Leonard, George n'avait visiblement pas l'intention de se mettre en retrait...

Paul George “déteste voir” Russell Westbrook jouer sans joie aux Lakers

L'un des meilleurs joueurs de la NBA

Car de son côté, malgré cette annonce, le vétéran ne doute absolument pas de ses qualités. Et il a bien raison ! Dans la Ligue, il reste l'un des meilleurs joueurs. Il y a encore quelques années, il ne faut pas oublier qu'il avait sorti une saison digne d'un MVP avec OKC.

Et s'il accepte une évolution de son statut, c'est surtout pour servir le collectif. Avec l'ambition de remporter son premier titre NBA, PG souhaite remplir les besoins de son équipe. Avec Kawhi Leonard pour incarner le grand patron, il n'a pas la nécessité d'endosser ce costume.

Mais cela ne veut pas dire qu'il n'en est pas capable...

"La conversation avec le coach ? Elle a été vraiment facile. Personnellement, je suis fier d'être le gars qui aime tout faire. Je suis le couteau suisse, je remplis les besoins de l'équipe par rapport à ce que le jeu demande. Je ne voulais pas que les gens commencent à parler. Donc si je suis le numéro 2, ça me va. Mais je sais de quoi je suis capable. Je sais que je peux être l'option numéro 1. J'en suis conscient et j'ai confiance en mes capacités. Mais numéro 2 ou 1, ça ne signifie rien pour moi. Même chose pour 1A ou 1B. Car peu importe mon statut, tous les soirs, je dois aller sur le parquet et faire mon boulot", a résumé Paul George.

Grâce à cette mentalité, les Clippers peuvent donc compter sur l'un des duos les plus forts de la NBA. Le plus fort ? Il y a bien évidemment débat avec les Lakers. Le problème du rival californien ? La construction autour de LeBron James et Anthony Davis est plus que bancale...

A l'inverse, l'effectif des Clippers dispose d'une belle profondeur. Et du coup, Paul George, peu importe son rôle, parvient à tirer son épingle du jeu. Une vraie force qui permet à cette équipe de s'imposer comme un prétendant au trophée Larry O'Brien.

