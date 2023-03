Paul George : “Shai Gilgeous-Alexander fait partie de l’élite”

Transférés l’un contre l’autre, les destins de Paul George et Shai Gilgeous-Alexander sont liés à jamais. Mais il n’y a aucune rivalité entre les deux All-Stars. Au contraire, l’ailier des Clippers apprécie beaucoup celui qui s’est imposé comme le visage du Thunder après son départ.

Parmi les favoris pour le titre de MIP, « SGA » a étonné beaucoup de monde cette saison. Dans son émission, « Podcast P », George a ainsi fait l’éloge du joyau d’Oklahoma City.

À 24 ans, le meneur fait partie de ces joueurs que l’on imagine devenir le futur de la NBA. Et malgré son jeune âge, ce dernier met déjà sur les rotules la plupart des vétérans de la ligue. Le coéquipier de Kawhi Leonard n’échappe pas à la règle.

« Il joue à son propre rythme, il est étonnamment rapide. Il va vous endormir et vous dépasser, tout n’est qu’une question de rythme. De lent à rapide, de rapide à lent, il va vous déstabiliser, chambouler votre timing. Vous pouvez être devant lui, vous pensez l’arrêter et vous vous relâchez, et il va faire partir, vous attaquer à nouveau. Vous vous dites “ah m*rde, je pensais que je te tenais” », explique-t-il.

Paul George se confie sur sa blessure : "Il n’essayait pas de me blesser"

Les joueurs transférés l’un contre l’autre, sujets à des comparaisons constantes, nourrissent parfois une forme de rivalité ou d’animosité. Entre ces deux-là, il n’y a rien de tel — la différence de génération aide sans doute. Finalement, le trade semble plutôt gagnant-gagnant : Paul George fait le bonheur des Clippers, Shai Gilgeous-Alexander fait celui du Thunder.

« Il n’y a pas de rivalité, je lui souhaite le meilleur. Je suis heureux qu’il réussisse. Je ne pense pas que quelqu’un avait prédit qu’il serait si bon. Il fait partie de l’élite. C’est l’un des meilleurs jeunes, dont on ne parle pas assez, mais ce n’est pas une rivalité », précise PG13.

« Ce n’est pas quelqu’un que je regarde en me disant que je dois le surpasser juste à cause de l’échange. Quand c’est arrivé, je l’ai contacté et je lui ai dit : “Yo, gamin, sois toi-même. Continue à jouer comme ça, je suis un grand fan de toi.” C’est de l’amour entre lui et moi. »