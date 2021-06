Paul George vivement critiqué, la réaction de Tyronn Lue

Tout va trop vite en NBA. Il y a un an, Paul George était au cœur de toutes les moqueries après des playoffs franchement pas bons. Puis il est (re)devenu un héros pendant ces playoffs, au même titre que ses coéquipiers, après les séries remportées courageusement contre les Dallas Mavericks et le Utah Jazz.

Mais l’ailier All-Star s’est troué au pire moment hier soir. Du coup, le voilà à nouveau moqué sur les réseaux sociaux avec un « Pandemic P » en tendance Twitter et des montages douteux avec Ben Simmons. La preuve qu’une partie du public n’attendait que ça : qu’il se plante pour le critiquer. Il faut dire qu’avec deux lancers ratés à quelques secondes de la fin, PG a peut-être coûté la victoire à son équipe. Tyronn Lue est venu à sa rescousse après le match.

Lue on George missing the free throws: "It's not his fault. Without him, we wouldn't even be in the game anyways."

