Paul Millsap, la retraite d’un joueur qui a dépassé les attentes

On n'avait plus vu Paul Millsap depuis 2022 et un passage express par Philadelphie (9 matches). A 39 ans, l'ancien joueur du Utah Jazz, des Atlanta Hawks, des Denver Nuggets et des Brooklyn Nets a annoncé qu'il raccrochait. Drafté en 47e position en 2006, Millsap a dépassé les attentes avec une carrière auréolée de quatre sélections pour le All-Star Game et du statut de membre du club des joueurs avec au moins 500 paniers à 3 points, 1 000 contres et 1 000 interceptions en carrière.

Encore un départ qui ne nous rajeunit pas... Il n'y a pas si longtemps - enfin c'est ce que nous fait croire notre cerveau - Paul Millsap faisait partie de cette belle équipe d'Atlanta qui avait dominé la saison régulière en 2015 avec un collectif impeccable.