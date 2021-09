Paul Millsap est un joueur des Nets, Brooklyn est « loaded »

UPDATE : Les Nets ont officiellement signé Paul Millsap pour une saison. La franchise new-yorkaise a annoncé l'arrivée du quadruple All-Star, free agent depuis la fin de son contrat avec les Denver Nuggets. Si certains l'estiment "rincé", Millsap va venir apporter son expérience sur les postes 4 et 5 dans un effectif déjà rempli de joueurs avec des CV particulièrement clinquants.

OFFICIAL 📝 The Nets have signed four-time All-Star Paul Millsap! Welcome to BK, @Paulmillsap4 🙌 pic.twitter.com/jzpbad9HMV — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 10, 2021

02/09 : Les Brooklyn Nets viennent de reprendre leurs emplettes et elles sont plutôt clinquantes. Après plusieurs semaines d'hésitation et de nombreux courtisans venus frapper à sa porte, Paul Millsap a choisi Brooklyn.

Selon Shams Charania de The Athletic, l'intérieur de 36 ans est tombé d'accord pour une saison. Il tiendra le rôle que devait occuper LaMarcus Aldridge avant qu'une alerte cardiaque ne le pousse à prendre sa retraite (il en est sorti depuis) et apportera toute son expérience à un groupe armé jusqu'aux dents.

Paul Millsap compte quatre sélections pour le All-Star Game et découvrira sa quatrième franchise NBA après le Utah Jazz, les Atlanta Hawks et les Denver Nuggets. Cette dernière expérience dans le Colorado n'a pas été fructueuse après 11 ans de haut niveau, la faute notamment à des blessures qui ont tronqué ses saisons.

Les Nets s'offrent Patty Mills, quel superbe coup !

Paul Millsap rejoint Patty Mills, James Johnson, DeAndre Bembry, Jevon Carter et le rookie Cam Thomas parmi les recrues estivales des Nets. Avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, Brooklyn a non seulement un trio de superstars, mais aussi un roster de plus en plus profond.

Les Milwaukee Bucks vont tout faire pour conserver leur couronne cette année, mais il ne sera même pas si simple de sortir victorieux de l'Est face à une équipe aussi "stacked". On rappelle que Brooklyn compte aussi dans ses rangs des anciens All-Stars comme Blake Griffin et DeAndre Jordan.

Free agent Paul Millsap has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, his agent DeAngelo Simmons told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

