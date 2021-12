Paul Pierce, l’attaquant le plus clutch de l’histoire ?

Paul Pierce n'a gagné qu'un titre de champion et zéro couronne de MVP. Par contre, "The Truth" n'a pas d'égal en termes de clutch attitude.

Le titre est un peu provocateur, mais pas si farfelu. Paul Pierce, retraité depuis 2017 des parquets et depuis cette année des plateaux télé (you know why...) était unanimement reconnu comme un joueur clutch et décisif au cours de sa carrière. Mais LE PLUS clutch ? Les statistiques vont dans ce sens.

Paul Pierce n'est pas seulement le cinquième all-time au classement du nombre de game winners (7) au buzzer en NBA derrière Michael Jordan (9), Kobe Bryant (8), Joe Johnson (8) et à égalité avec LeBron James. Il est aussi, et presque surtout, le meilleur passeur sur game winners au buzzer. Dans cette base de données relayée sur Reddit, on peut constater que "The Truth" a offert 5 passes décisives à des partenaires qui sont parvenus à faire trembler le filet pour la victoire. Personne n'a fait mieux depuis que les statistiques sont collectées.

Le top 15 peut paraître un peu étonnant en ce qui concerne certains noms. Mike Dunleavy Jr, plus estampillé shooteur que passeur, arrive en deuxième position avec 4 passes décisives dans ces situations, à égalité avec un type beaucoup moins surprenant : Jason Kidd.

Derrière, on retrouve pas moins de 10 joueurs avec trois passes décisives sur game winners au buzzer : Brent Barry, Mike Bibby, Chauncey Billups, José Calderon, Vince Carter, Grant Hill, Andre Miller, Gary Payton, Scottie Pippen et Jason Williams.

On peut penser ce que l'on veut de Paul Pierce et de ses activités post-retraite, mais le gars entrera au Hall of Fame avec l'étiquette de légende des Boston Celtics ET de joueur le plus clutch de l'ère moderne. Ce n'est quand même pas rien.

Le classement