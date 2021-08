Pendant ce temps, les Knicks verrouillent Julius Randle

Julius Randle a prolongé aux New York Knicks pour 117 millions sur quatre ans et le voilà lié à la franchise jusqu’en 2026.

Julius Randle et les New York Knicks, une histoire d’amour partie pour durer. Superstar dans la grosse pomme cette saison, homme fort du renouveau de la franchise de Manhattan, l’intérieur aurait pu profiter de son changement de statut pour négocier un méga-giga-deal à l’été 2022. Mais il a préféré aider son équipe en prolongeant dès maintenant.

Selon ESPN, le joueur de 26 ans a accepté une extension pour quatre années supplémentaires avec 117 millions à la clé. Il est maintenant sous contrat avec les Knicks jusqu’en 2026. Une décision qui va offrir une certaine flexibilité financière aux dirigeants tout en leur assurant une base solide pour les prochaines saisons.

Chouchou du public et patron de l’équipe, Julius Randle tournait à 24 points, 10 rebonds et 6 passes lors du dernier exercice. Il va maintenant être épaulé par Kemba Walker et Evan Fournier, deux des recrues de l’été du côté new-yorkais.

