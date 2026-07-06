Peyton Watson, le dénouement approche

La suite de l’aventure avec Denver ou un sign and trade ? Peyton Watson saura bientôt ce qu’il en est.

Selon The Athletic, Denver a l'intention de s'aligner sur toute offre qui serait faite à Peyton Watson, agent libre restreint, lorsque le moratoire prendra fin ce lundi. Pour autant, les discussions entre le joueur et Denver sont loin d'avoir abouti, et un sign-and-trade n'est pas exclu.

Les négociations entre les Nuggets et Rich Paul, l'agent de Watson chez Klutch Sports, seraient actuellement dans l'impasse. Si Denver ne souhaite pas perdre gratuitement son ailier de 23 ans, la franchise serait prête à étudier des scénarios de sign-and-trade afin de récupérer une contrepartie intéressante.

Le marché de Peyton Watson reste toutefois limité. Seuls les Brooklyn Nets et les Los Angeles Clippers disposent actuellement de suffisamment de marge salariale pour lui proposer l'offre qu'il recherche. Les Clippers auraient montré un intérêt concret, même si leur propre dossier avec leur agent libre protégé Bennedict Mathurin complique les choses.

En parallèle, plusieurs franchises auraient déjà manifesté leur intérêt pour récupérer Watson via un sign-and-trade, preuve que son profil de jeune ailier polyvalent et défenseur continue de séduire à travers la ligue.

Denver ne cherche plus forcément à faire des économies

Longtemps, la NBA a estimé que les Nuggets chercheraient à réduire leur masse salariale afin d'éviter le second apron. Mais, selon The Athletic, les propriétaires de la franchise n'ont jamais demandé à leur front office de réduire les coûts. Un changement de philosophie qui pourrait expliquer la volonté de conserver Watson... mais aussi de rester agressif sur d'autres dossiers.

D'ailleurs, Denver ferait toujours partie des équipes qui espèrent convaincre LeBron James en cas de départ des Los Angeles Lakers. Un dossier qui a lui aussi un lien avec Peyton Watson, puisque le King est représenté par Rich Paul, le même agent que le jeune ailier des Nuggets.