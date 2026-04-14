Pour la première fois depuis 14 ans, beIN Sports ne sera pas seul diffuseur des playoffs. Amazon Prime Vidéo a aussi les droits. Qui diffusera quoi ?

Pour la première fois depuis qu’elle a acquis les droits (et depuis sa création), beIN Sports ne sera pas le seul diffuseur de la postseason NBA en France. Amazon Prime Vidéo aura également une grande partie des matches à venir. Alors que le Play-In et les Playoffs vont débuter, petit point sur ce qu’il faut savoir de leur diffusion.

La répartition des droits sur la postseason

Dans un article de Sacha Nokovitch pour L’Equipe, on apprenait hier qu’Amazon Prime Vidéo dispose de des droits de diffusion de :

la totalité du play-in

de la moitié des playoffs

d’une finale de conférence (conférence Ouest cette saison)

de la Finale NBA une année sur deux

beIN Sports aura l'autre "moitié" des playoffs.

Plus important encore, on apprenait aussi dans le papier que la plateforme aurait la Finale cette année et en serait l’unique diffuseur.

beIN diffusera aussi les finales NBA, mais…

Une formulation qui a alerté les abonnés de beIN Sports. Et qui a poussé Rémi Reverchon à rassurer ses téléspectateurs :

« Pour ceux qui s’inquiètent ou qui communiquent sans savoir: OUI LES FINALES NBA SERONT AUSSI SUR BEIN CETTE ANNÉE !!

Et une couverture top: on sera sur place pour commenter les matchs, produire NBAExtra et proposer un max d’interviews! »

Une excellente nouvelle, mais visiblement pas totalement complète. Sacha Nokovitch s’est en effet empressé de répondre :

« Je maintiens ce que nous avons écrit hier : une équipe de beIN Sports sur place pour la finale NBA mais pas de diffusion en direct… En replay le lendemain midi. »

Hormis pour les possesseurs du League Pass, si vous voulez suivre les Finales NBA en direct, ce sera donc sur Amazon Prime Video. Et si vous n’êtes pas un couche-tard, vous pourrez les suivre avec la même bande que depuis 2012.