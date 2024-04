Sur la fin de cette saison régulière, la course aux Playoffs (et au Play-in) s'annonce folle à l'Ouest. Un point sur la situation.

La fin de la saison régulière approche à grands pas. Et il ne faut pas se mentir, la Conférence Ouest attire tous les regards. Pourtant, le classement à l'Est pourrait également être chamboulé dans les prochains jours. Mais la course aux Playoffs à l'Ouest est bien plus intense. Avec des équipes d'une qualité supérieure.

Actuellement, la moindre mauvaise série peut changer le destin d'une formation. On peut d'ailleurs penser directement aux New Orleans Pelicans, désormais à la 7ème position alors qu'ils luttaient avec les Los Angeles Clippers pour la 4ème place la semaine dernière.

Dans cette dernière ligne droite, voici un point sur les équipes concernées dans la lutte pour les Playoffs et le Play-in. Pour rappel, le trio de tête (Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets et Oklahoma City Thunder) est déjà qualifié.

4ème - Los Angeles Clippers

Bilan : 47 victoires - 28 défaites

Avance sur le 7ème (en Games Behind) : 2,5 victoires

Forme du moment : 5-5

Calendrier à venir : Nuggets (D), Jazz (D), Cavaliers (D), Suns (E), Suns (D), Jazz (D), Rockets (D)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 95%

Sur les dernières semaines, les Los Angeles Clippers ont affiché un visage irrégulier. Les absences de Russell Westbrook (de retour depuis 5 rencontres) et surtout de Kawhi Leonard ont coupé l'élan de cette équipe. Pour autant, l'écart sur la 7ème position reste confortable.

Surtout, il y a plusieurs formations entre les Californiens et les New Orleans Pelicans (actuellement au 7ème rang). Il faudrait donc un effondrement des Clippers et de bonnes séries pour plusieurs poursuivants afin d'envisager un scénario catastrophe.

De plus, le calendrier reste assez favorable pour gratter des victoires faciles. On pense notamment aux deux matches à la maison contre le Utah Jazz, clairement en roue libre (0-10). Par contre, attention à cette 4ème place, avec la menace sérieuse des Dallas Mavericks.

5ème - Dallas Mavericks

Bilan : 45 victoires - 30 défaites

Avance sur le 7ème (en Games Behind) : 0,5 victoire

Forme du moment : 8-2

Calendrier à venir : Hawks (D), Warriors (D), Rockets (D), Hornets (E), Heat (E), Pistons (D), Thunder (E)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 80%

Pourquoi un tel pourcentage alors que l'avance des Dallas Mavericks sur les New Orleans Pelicans est relativement faible ? A cause de la forme du moment. Avec un Luka Doncic stratosphérique, les Texans restent sur 8 victoires et 2 défaites en 10 matches.

Le Slovène affiche un niveau de jeu éblouissant et multiplie les cartons. Surtout, sur le plan collectif, les Mavs ont aussi passé un cap. Ils récitent actuellement l'un des meilleurs baskets de la NBA. Et ils ont plutôt la gueule d'un futur 4ème que d'un 7ème.

Bien évidemment, il faut tout de même garder une petite mesure de sécurité. Tout au long de l'année, cette équipe a fonctionné avec des cycles. Un effondrement n'est pas impossible. Mais avec un Doncic à ce niveau, c'est tout de même peu probable.

6ème - Phoenix Suns

Bilan : 45 victoires - 31 défaites

Avance sur le 7ème (en Games Behind) : 0 victoire

Forme du moment : 7-3

Calendrier à venir : Wolves (D), Pelicans (D), Clippers (D), Clippers (E), Kings (E), Wolves (E)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 60%

Attention, calendrier très compliqué ! Sur cette fin de saison régulière, les Phoenix Suns n'ont aucun match facile en perspective. Mais ce "problème" peut aussi devenir une belle opportunité. Face aux New Orleans Pelicans et aux Sacramento Kings, ils peuvent ainsi écarter deux concurrents directs pour éviter le Play-in.

Et ensuite, sur la double-confrontation face aux Los Angeles Clippers, ils ont même l'occasion de potentiellement se relancer pour la 4ème position. A l'approche des Playoffs, cette équipe connait d'ailleurs une montée en puissance, symbolisée par un Devin Booker bouillant sur le plan offensif.

Reste que cette équipe a fonctionné (comme les Mavs) avec des cycles sur cet exercice. En forme, les Suns vont-ils finir en boulet de canon ou connaître un coup de mou ? Ils ont les cartes en mains et le talent offensif pour se qualifier directement.

7ème - New Orleans Pelicans

Bilan : 45 victoires - 31 défaites

Retard sur le 6ème (en Games Behind) : 0 victoire

Forme du moment : 5-5

Calendrier à venir : Spurs (D), Suns (E), Trail Blazers (E), Kings (E), Warriors (E), Lakers (D)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 30%

Comment les New Orleans Pelicans, avec exactement le même bilan que les Phoenix Suns, peuvent avoir, à nos yeux, 30% de chances de moins de se qualifier directement pour les Playoffs ? Tout d'abord, la forme du moment. Récemment, les Pelicans ont eu du mal à enchaîner.

Il faut dire que la franchise doit évoluer sans Brandon Ingram et Jose Alvarado, blessés. La nuit dernière, Zion Williamson a également été touché au doigt et on ne sait pas comment il va terminer cette saison.

De plus, le calendrier de New Orleans se révèle très costaud ! Si les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers représentent, logiquement, des victoires assurées, les autres matches concernent directement des rivaux. Avec l'impression dégagée par cette formation ces dernières semaines, le Play-in semble donc le scénario le plus probable.

8ème - Sacramento Kings

Bilan : 44 victoires - 31 défaites

Retard sur le 6ème (en Games Behind) : 0,5 victoire

Forme du moment : 6-4

Calendrier à venir : Knicks (E), Celtics (E), Nets (E), Thunder (E), Pelicans (D), Suns (D), Trail Blazers (D)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 35%

Les Sacramento Kings, en dominant les New York Knicks la nuit prochaine, peuvent présenter le même bilan que les Phoenix Suns et les New Orleans Pelicans. Avec De'Aaron Fox et Domantas Sabonis en bonne santé, les Californiens ont ainsi encore les armes pour rivaliser dans cette course.

On pense d'ailleurs qu'ils seront les plus dangereux dans la quête de la 6ème position (par rapport à des Pelicans diminués). Mais il y a des obstacles : un effectif plus court depuis les blessures de Kevin Huerter et de Malik Monk. Et un calendrier plutôt relevé.

Comme pour les Suns, il peut s'agir d'une opportunité afin de faire la différence. Et il y a aussi un élément à prendre en compte : les Boston Celtics et l'Oklahoma City Thunder pourraient lâcher les derniers matches.

9ème - Los Angeles Lakers

Bilan : 44 victoires - 33 défaites

Retard sur le 6ème (en Games Behind) : 1,5 victoire

Forme du moment : 8-2

Calendrier à venir : Cavaliers (D), Wolves (D), Warriors (D), Grizzlies (E), Pelicans (E)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 10%

Le réveil des Los Angeles Lakers a été trop tardif. Comme l'an dernier, les Californiens ont réalisé une seconde partie de saison intéressante. Défensivement, il y a encore de grosses limites. Par contre, offensivement, Darvin Ham a enfin trouvé la bonne formule en utilisant ses meilleurs joueurs comme titulaires (c'est parfois simple le basket).

Sur la forme du moment, les Angelenos figurent parmi les meilleurs de la NBA. Cependant, ils n'ont plus que 5 matches à jouer ! Et le retard reste "important", à ce stade de la saison, sur les Phoenix Suns, les New Orleans Pelicans et les Sacramento Kings.

Il faudrait, en simultané, des mauvaises séries de la part des trois équipes pour donner une chance aux Lakers. Et même dans ce scénario, rien ne dit qu'ils vont enchaîner les victoires (avec un calendrier solide) pour en profiter. Par contre, les Lakers ont encore l'opportunité de se simplifier la vie pour le Play-in en grattant une ou deux places au classement.

10ème - Golden State Warriors

Bilan : 41 victoires - 34 défaites

Retard sur le 6ème (en Games Behind) : 3,5 victoires

Forme du moment : 7-3

Calendrier à venir : Rockets (E), Mavericks (E), Jazz (D), Lakers (E), Trail Blazers (E), Pelicans (D), Jazz (D)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 0%

Autant le dire tout de suite, les Golden State Warriors vont devoir passer par le Play-in pour disputer les Playoffs. Le retard accumulé est bien trop important (même si ce n'est pas mort mathématiquement) pour envisager une qualification directe.

Mais ces dernières semaines, Stephen Curry et ses partenaires ont eu surtout la peur de rater le Play-in. Avec la pression exercée par les Houston Rockets. Heureusement pour les Dubs, ils se sont repris (5 victoires consécutives).

Et la nuit prochaine, ils ont l'opportunité de quasiment mettre un terme aux espoirs texans. Par la suite, ils peuvent jouer le rôle d'arbitre dans la course aux Playoffs. Notamment par rapport aux Dallas Mavericks, aux Los Angeles Lakers et aux New Orleans Pelicans. Au final, les Warriors semblent d'ailleurs condamnés à la 10ème position (un retard de 2 en Games Behind sur les Lakers).

11ème - Houston Rockets

Bilan : 38 victoires - 37 défaites

Retard sur le 6ème (en Games Behind) : 6,5 victoires

Forme du moment : 8-2

Calendrier à venir : Warriors (D), Heat (D), Mavericks (E), Magic (D), Jazz (E), Trail Blazers (E), Clippers (E)

Les chances de passer en Playoffs sans le Play-in (à nos yeux) : 0%

Les Houston Rockets ont eu le mérite de (re)donner de l'intérêt à la lutte pour la dernière place qualificative pour le Play-in à l'Ouest. Cependant, les Texans viennent de subir deux revers consécutifs. Avec la série positive des Golden State Warriors, l'écart entre les deux formations a de nouveau augmenté.

Pour les Rockets, il n'est bien évidemment plus question, depuis longtemps, d'une qualification directe en Playoffs. Pour le Play-in, le match, la nuit prochaine, contre les Warriors représente quasiment la dernière chance de rester dans la course.

Sans une victoire, il sera ainsi pratiquement impossible de rêver de la 10ème position. En plus, le calendrier n'est pas forcément favorable avec 4 matches à l'extérieur (un point faible pour Houston cette saison qui tourne en 12-25 loin de ses bases). En résumé : même le Play-in reste désormais complexe à imaginer.

