Zion Williamson touché à un doigt…

A l'approche de la fin de la saison régulière, l'intérieur des New Orleans Pelicans Zion Williamson a été touché à un doigt.

Les New Orleans Pelicans traversent une période compliquée. Sur la fin de cette saison régulière, Zion Williamson et ses partenaires s'imaginaient rivaliser avec les Los Angeles Clippers pour la 4ème place de la Conférence Ouest.

Mais privée de Brandon Ingram et de Jose Alvarado, cette équipe souffre. Avec une série de 3 défaites consécutives. Désormais à la 7ème position, New Orleans se trouve sous la menace des Sacramento Kings (à 0,5 victoire) et même des Los Angeles Lakers (à 1,5 victoire).

La nuit dernière, les Pelicans ont perdu face au Orlando Magic (108-117) et Williamson s'est blessé ! Gêné à partir d'un contre lors du deuxième quart-temps, le jeune talent a longtemps serré les dents. Mais après plusieurs contacts sur son doigt, il a dit stop dans le 4ème quart-temps.

"Je ne veux pas dire une bêtise, pour être honnête. Mais oui, il a un peu tourné. Je vais avoir des informations plus précises demain matin. Ils vont regarder ce que j'ai et nous allons voir à partir de là", a résumé Zion Williamson face à la presse.

Pour les Pelicans, une absence de Zion Williamson serait terrible. Pour éviter le Play-in, New Orleans doit absolument se reprendre. Et sans lui, cette formation pourrait connaître une chute libre...

