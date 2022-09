Podcast #55 : La naissance d’une équipe ?

L'EuroBasket 2022 a pris fin et il est l'heure de tirer des enseignements pour les Bleus et de se projeter vers la suite ! On en discute pour ce nouvel épisode du podcast BasketSession/Reverse.

Voilà, c'est fini... L'EuroBasket 2022 s'est achevé sur une douloureuse et incontestable défaite de l'équipe de France contre l'Espagne, sa bête noire. Les Bleus ont tout de même réussi une campagne aussi surprenante que pleine de rebondissements et on a voulu revenir à la fois sur cette finale, sur les enseignements à tirer de ce tournoi et sur les perspectives d'avenir pour ce groupe.

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent de tout ça dans l'épisode de cette semaine du podcast BasketSession/REVERSE.

