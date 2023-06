Portland contre-attaque… en visant Bam Adebayo. Ah.

Le compte à rebours a commencé pour les Portland Trail Blazers. Un transfert de Damian Lillard n’a jamais paru aussi crédible et les semaines à venir – surtout celle en cours, avec la draft jeudi – s’annoncent décisives pour la franchise de l’Oregon. Ses dirigeants vont devoir sensiblement renforcer l’effectif. Dans le cas contraire, le meneur All-Star est fortement susceptible de demander son départ. Avec le Miami Heat en tête de liste pour l’accueillir. Ironiquement, l’une des cibles du front office pour entourer Lillard évolue actuellement en Floride. Il s’agit de Bam Adebayo.

Selon Jake Fisher, dont les infos sont plutôt solides, les Blazers préparent actuellement un package qu’ils estiment « attirant » pour récupérer le pivot All-Star de South Beach. Cette rumeur est presque comique. C’est à se demander si c’est une manière pour le management de Portland de « troller » celui de Miami.

La meilleure offre que peuvent faire les Blazers tourne autour du troisième choix de la prochaine draft – dont potentiellement Scoot Henderson – du jeune Anfernee Simons, 21 points par match l’an passé, et de Shaedon Sharpe, jeune joueur de 20 ans très prometteur. C’est un package intéressant, bien sûr. Mais pas spécialement pour les besoins du Heat.

Miami à fond sur Damian Lillard et personne d’autre ?

Miami vient de perdre en finales contre Denver et Bam Adebayo a été excellent sur la série malgré la défaite. Pourquoi donc les dirigeants du Heat se sépareraient d’un All-Star de 25 ans (bientôt 26) pour entamer une reconstruction ? Au-delà de l’hypothèse du « troll » relayé dans la presse via Fisher (peut-être en l’échange de futures informations plus crédibles données au journaliste par la suite, en remerciement du service rendu), cette rumeur nous en donne tout de même un peu plus sur les intentions des Blazers : ils sont toujours à la quête d’un joueur majeur mais ne veulent pas n’importe qui.

Fisher précise que des joueurs comme Karl-Anthony Towns ou Zach LaVine ne séduisent pas particulièrement l’organigramme à Portland. La franchise vise la catégorie supérieure, avec les Bam Adebayo, les Paul George, voire les Brandon Ingram ou Zion Williamson. Des All-NBA en puissance. C’est toujours beau d’avoir de l’espoir.