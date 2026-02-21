Nouvelle mitigée pour les fans français. Les Portland Trail Blazers ont effectué un mouvement marquant à la reprise de la saison : un Français entre « officiellement » dans l’effectif, un autre en sort. La franchise a converti le contrat two-way de Sidy Cissoko en contrat standard NBA. Dans le mouvement correspondant, Portland a coupé Rayan Rupert afin de libérer une place dans son roster à 15 joueurs.

Dans un communiqué, le general manager Joe Cronin a annoncé la conversion du contrat de Cissoko, sans dévoiler les termes de l’accord. Selon Shams Charania d’ESPN, il s’agirait d’un contrat de deux ans, qui le maintiendrait donc à Portland jusqu’à la fin de la saison 2026-27.

Cissoko récompensé après avoir atteint la limite two-way

Âgé de 21 ans, Sidy Cissoko avait déjà joué les 50 matches que lui autorisait son contrat two-way. Pour continuer à l’aligner en NBA cette saison, les Blazers n’avaient donc d’autre choix que de lui offrir un contrat standard.

En 50 rencontres, dont 24 titularisations, le Français tourne à 6,5 points, 2,6 rebonds et 1,5 passe en 22,3 minutes. Des statistiques modestes, mais il s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus polyvalents et intenses de l’effectif.

Sélectionné en 44e position de la draft 2023 par les Spurs, Cissoko s’est progressivement fait une place dans la rotation de Portland, notamment en raison des blessures et de son impact défensif.

Fin d’aventure à Portland pour Rupert

Pour faire de la place à Cissoko, Portland a donc tranché en se séparant de Rayan Rupert. Drafté en 43e position en 2023, l’ailier français de 21 ans était dans la dernière année de son contrat avant d’entrer en restricted free agency.

Cette saison, Rupert a disputé 48 matchs, sans parvenir à s’installer durablement dans la rotation. Sur l’ensemble de son passage à Portland, il aura participé à 139 rencontres avec des moyennes de 3,2 points et 1,8 rebond.

Un choix difficile pour la franchise, mais révélateur de la hiérarchie interne : les Blazers ont estimé que Cissoko représentait aujourd’hui une priorité pour la suite de leur projet. On souhaite à Rayan Rupert trouvera une autre franchise pour lui donner sa chance.