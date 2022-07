Les Blazers ne seront pas à vendre avant longtemps, malgré les offres

Il y a un mois, le fondateur de Nike Phil Knight tentait de racheter les Portland Trail Blazers pour 2 milliards de dollars. Un porte-parole de la franchise avait alors déclaré que "l’équipe n’est toujours pas à vendre". Mais Knight et les autres groupes d’investissement intéressés restaient déterminés à mener à bien leur opération malgré cela. Aujourd’hui, les Blazers maintiennent leur position et assurent qu’il n’y a pas — ou plus — de négociation.

"Aucune des deux équipes (Blazers et Seahawks) n’est à vendre et aucune discussion n’est en cours. Un jour viendra où cela changera […] Il n’y a pas de date butoir fixée pour la vente des équipes. Avant ce moment, ma priorité — et celle de nos équipes — est de gagner", a déclaré Jody Allen, actuelle propriétaire de la franchise, dans un communiqué.

Depuis le décès de son frère Paul Allen, propriétaire depuis 1988, Jody a hérité de l’affaire. Mais seulement pour une période indéterminée. On attendait ainsi la vente des Blazers dans les 18 prochains mois. La gestionnaire assure toutefois que cela pourrait finalement prendre beaucoup plus longtemps.

"Cela changera un jour, étant donné les projets de Paul de consacrer la grande majorité de sa fortune à la philanthropie. Mais les successions de cette taille et de cette complexité peuvent prendre 10 à 20 ans pour être liquidées", poursuit-elle.

Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’un nouveau propriétaire la remplace avant un moment. Dans l’entre deux, comme le dit Jody Allen, la priorité reste de gagner.

Les Blazers ont tenté de monter une équipe compétitive cette année, notamment avec le trade de Jerami Grant et la signature de Gary Payton II. Ils devraient aussi proposer à Damian Lillard une extension de plus de 100 millions de dollars sur deux ans. Des signes qui montrent que le groupe actuellement en charge est prêt à dépenser pour la victoire.

