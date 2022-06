Phil Knight, fondateur de Nike, tente de racheter les Blazers

Depuis le décès de Paul Allen, propriétaire des Portland Trail Blazers depuis 1988, la franchise avance dans le brouillard. Sa sœur Jody Allen a repris l’affaire, mais seulement pour une période indéterminée. La vente des Blazers était alors attendue dans les 18 prochains mois. Un nouvel évènement devrait cépendant accélérer le calendrier.

Phil Knight, fondateur de Nike, s’est joint à Alan Smolinisky, co-propriétaire des Dodgers de Los Angeles en MLB, pour racheter l’équipe. Les deux investisseurs ont déjà fait une offre d’au moins deux milliards de dollars, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Les discussions sont en cours avec les actuels gestionnaires de la franchise, qui pourrait changer de propriétaire beaucoup plus tôt que prévu.

En 2021, Forbes avait estimé le prix des Blazers à 2,09 milliards de dollars. Il s’agit de la 13e équipe la plus chère de la ligue selon le calcul du magazine américain. À travers ce prisme, l’offre de Knight et Smolinisky semble très réaliste et pourrait donc aboutir rapidement à une vente.

Alors que chaque rachat suscite des rumeurs de relocalisation, l’arrivée de ces potentiels propriétaires ne doit pas inquiéter les fans. Natif de Portland, Philip Knight aura probablement à cœur d’œuvrer pour la réussite sportive de la ville dans laquelle il a grandi. 27e fortune mondiale selon Forbes avec un patrimoine de 47,2 milliards de dollars, il semble en mesure d’offrir à la franchise le soutien financier dont elle aura besoin pour atteindre les sommets.

Les Blazers sont justement à un tournant sur le plan sportif. Ils ont remodelé leur effectif à la trade deadline pour constituer une nouvelle équipe autour de Damian Lillard et se préparent à une intersaison particulièrement mouvementée. Cet été, Lillard sera éligible à une extension de deux ans pour 106 millions de dollars. Ce sera le premier test des prochains propriétaires, s’ils ont pu compléter l’achat de la franchise d’ici là.

Les discussions sont en cours, la balle est maintenant dans le camp de Jody Allen et des décisionnaires. Les Blazers pourraient avoir un nouveau visage en 2022-2023.

