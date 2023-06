Ce que les Blazers proposent pour récupérer une star

Cette intersaison marquera sans doute un tournant dans l’Histoire récente des Portland Trail Blazers. Soit les dirigeants parviennent à trouver un transfert impliquant une star afin de vraiment renforcer l’équipe autour de Damian Lillard, soit il est possible que le meneur emblématique de la franchise songe très sérieusement à demander son départ. Si le management n’a pas toujours eu tous les atouts à sa disposition pour vraiment mettre en place des grandes manœuvres au cours des dernières années, ils n’ont plus d’excuses maintenant que l’équipe de l’Oregon a obtenu le troisième choix de la prochaine draft lors de la loterie.

Selon Kevin O’Connor, ils comptent échanger ce pick a priori convoité en y attachant notamment le jeune prometteur mais déjà très talentueux Anfernee Simons (21 points par match en 2023). Le journaliste de The Ringer cite par exemple Jaylen Brown (Boston Celtics), Mikal Bridges (Brooklyn Nets) et Pascal Siakam (Toronto Raptors) comme des cibles potentielles.

Quels trades pour épauler Damian Lillard à Portland ?

C’est alléchant sur le papier. Mais les deux premières options avancées semblent tout de même grandement improbables. Pourquoi Boston ou Brooklyn ferait un tel transfert ? Sauf si Brown refuse de signer une extension – au super max – les Celtics n’ont aucune raison de faire trois pas en arrière en se séparant de leur deuxième superstar pour un joueur moins fort et un rookie sans expérience, aussi doué soit-il, alors qu’ils sont passés à deux matches du titre en 2022. La question se pose un peu plus pour les Nets mais l’organisation new-yorkaise est peut-être mieux placée pour attirer une star dans un an ou deux et elle n’a pas forcément l’intention de repartir de zéro.

Siakam est sans doute l’option la plus crédible dans le lot. Après, tout dépend de la valeur que les dirigeants accorderont à Scoot Henderson, joueur probablement drafté en troisième position par les Blazers en juin prochain. Un transfert dès le soir même n’est pas complètement à exclure mais il se pourrait plutôt que le dossier dure pendant de longues semaines… sauf si Lillard craque avant et demande un changement de scénario.

Quels trades pour Damian Lillard ?