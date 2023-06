Blazers : le co-fondateur de Nike veut toujours acheter la franchise

Il y a plus d’un an, Phil Knight, le co-fondateur de Nike, et Alan Smolinisky ont tenté de racheter les Portland Trail Blazers pour 2 milliards de dollars. Mais jusqu’ici, toutes leurs offres ont reçu une réponse négative. Les deux hommes n’ont cependant pas dit leur dernier mot, selon le Wall Street Journal.

Phil Knight, fondateur de Nike, tente de racheter les Blazers

La propriétaire actuelle, Jody Allen, a hérité de l’équipe en 2018 à la suite du décès de son frère, Paul Allen, le co-fondateur de Microsoft. Elle avait déclaré l’année dernière que l’équipe n’était pas à vendre et n’a pas changé d’avis.

« Les équipes sportives (héritées de Paul Allen) ne sont pas à vendre », a confirmé un représentant de Vulcan Inc, la société supervisant les investissements financiers de Jody Allen, au Wall Street Journal. « Cela finira par changer conformément aux souhaits de Paul, mais il n’y a pas de calendrier préétabli pour que cela se produise. »

Malgré tout, Knight et Smolinisky ont envoyé plusieurs emails et lettres manuscrites au groupe. Ils ont même proposé une offre supérieure à leurs 2 milliards initiaux après la vente des Suns et du Mercury pour environ 4 milliards de dollars. Leurs sollicitations sont restées sans réponse.

Il y a un an, Allen assurait vouloir se concentrer sur le projet sportif des Blazers, précisant que le processus menant jusqu’à la vente de la franchise pouvait durer jusqu’à 10 ou 20 ans. Malgré les rumeurs de management toxique et de dialogue rompu avec Damian Lillard, la star de Portland, sa position ne semble pas avoir évolué. À voir si la détermination de Phil Knight — et, surtout, ses importants moyens financiers — pourra changer la donne.

