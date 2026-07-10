Les équipes intéressées par LeBron James peuvent lui transmettre des notes vocales via Rich Paul afin de tenter de le convaincre de signer.

À 41 ans, LeBron James ne compte visiblement plus passer des heures à écouter des présentations dans une salle de réunion. Pour tenter de convaincre le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, certaines franchises intéressées doivent désormais passer par un moyen beaucoup plus moderne : la note vocale.

D’après Shams Charania, LeBron James n’a prévu aucun entretien formel avec les équipes susceptibles de l’accueillir. Une différence notable avec l’été 2010, lorsque plusieurs franchises avaient fait le déplacement dans l’Ohio pour lui présenter directement leur projet avant la célèbre « Decision ».

Cette fois, pas de grand défilé de propriétaires et de dirigeants devant le King. Les prétendants ont toutefois la possibilité de lui faire passer leur message d’une manière assez originale.

Des vocaux transmis par Rich Paul

Les propriétaires, general managers ou présidents des opérations basket des équipes intéressées peuvent enregistrer une note vocale à destination de LeBron James. Le message est ensuite envoyé à Rich Paul, son agent, qui se charge de le transmettre à son client.

Les dirigeants peuvent ainsi présenter leur projet, expliquer le rôle qu’ils imaginent pour lui et tenter de le convaincre que leur franchise représente la meilleure destination pour la suite de sa carrière.

LeBron James ne ressent visiblement aucune urgence à prendre une décision. Il compte étudier tranquillement les différentes possibilités avant de choisir ce qui pourrait être la dernière équipe de son immense carrière.

Rich Paul aurait également indiqué aux franchises qu’elles ne devaient pas nécessairement bloquer tous leurs autres mouvements dans l’attente de la réponse de son client. Un signe supplémentaire que la décision pourrait prendre du temps.

Les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat, deux équipes avec lesquelles LeBron James a déjà été champion, restent naturellement associés à son avenir. Les Golden State Warriors sont également régulièrement cités, même si aucune destination ne semble pour le moment se détacher clairement.

Il n’est d’ailleurs pas certain que Cleveland ou Miami aient besoin de lui présenter longuement leur organisation. LeBron connaît évidemment parfaitement les deux franchises, leurs dirigeants et leur environnement.