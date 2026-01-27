Autour de la ligue, certains dirigeants estiment que les Knicks pourraient à terme explorer un trade impliquant Karl-Anthony Towns.

Le nom de Karl-Anthony Towns circule de plus en plus dans les discussions de marché à travers la ligue. Sans qu’un trade imminent ne soit acté, plusieurs franchises NBA ont le sentiment que les New York Knicks pourraient, à terme, explorer sérieusement cette option.

Selon Marc Stein, une perception persiste chez certains dirigeants adverses : New York chercherait au minimum à prendre la température du marché autour de son pivot.

« Une croyance persiste parmi certaines équipes rivales selon laquelle Towns est, dans une certaine mesure, disponible. Ou que les Knicks ont au moins essayé d’évaluer sa valeur sur le marché », écrit Stein.

Une décision lourde de conséquences pour New York

La question centrale reste celle de la volonté réelle des Knicks de franchir le pas. Stein s’interroge notamment sur la faisabilité politique et sportive d’un tel mouvement en cours de saison, compte tenu du rôle de Towns et du contexte interne.

Difficile d’imaginer New York se séparer de son intérieur vedette sans contrepartie majeure, à moins qu’un scénario très précis ne se présente. Parmi les hypothèses évoquées en coulisses, un échange impliquant Giannis Antetokounmpo ferait figure d’exception absolue.

Des performances en demi-teinte qui alimentent les rumeurs

Arrivé avec de grandes attentes, Karl-Anthony Towns traverse une saison plus contrastée que prévu sous le maillot new-yorkais. Il affiche 20,5 points de moyenne, mais avec une efficacité en baisse (46,9 % au tir), tout en peinant parfois à s’adapter au système mis en place par Mike Brown.

Ses problèmes récurrents de fautes et de ballons perdus n’ont fait qu’alimenter les discussions autour de son rôle exact dans une équipe aux ambitions élevées.

Tout dépendra du parcours des Knicks

Pour l’instant, rien n’indique que New York soit prêt à bouleverser son effectif en pleine saison. Si les Knicks répondent présents dans la course au titre avec Towns comme pièce centrale, le dossier devrait rapidement se refermer.

Dans le cas contraire, et si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, la question d’un trade pourrait devenir beaucoup plus pressante. Sans être une certitude, l’idée que Karl-Anthony Towns puisse un jour servir de levier majeur sur le marché commence, en tout cas, à s’installer durablement dans les esprits autour de la ligue.

Jrue Holiday, la piste que l’on n’avait pas vu venir