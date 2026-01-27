Jrue Holiday, la piste que l’on n’avait pas vu venir

Les New York Knicks ont connu un temps faible assez spectaculaire en perdant 9 de leurs 12 derniers matches. La franchise de Manhattan semblait pourtant vraiment bien lancée cette saison en gagnant notamment la NBA Cup en décembre. La situation s’est dégradée depuis avec notamment un réunion de crise entre joueurs.

Karl-Anthony Towns, dont le nom circule souvent dans le flot des rumeurs, est au cœur des discussions, notamment parce qu’il est le premier à pâtir de l’arrivée de Mike Brown sur le banc. Beaucoup se demandent donc si les Knicks vont bouger à la deadline. Si un transfert impliquant Giannis Antetokounmpo paraît peu probable, Marc Stein n’écarte pas d’autres pistes. L’une d’entre elles mène à Jrue Holiday, et on ne l’avait pas vu venir.

Selon l’insider, les dirigeants new-yorkais ont envisagé de faire venir le vétéran sacré par le passé avec les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics. Il évoque deux raisons. D’abord le fait que ça rendrait les Knicks potentiellement encore plus attractifs auprès de Giannis Antetokounmpo. Le front office voit aussi l’arrière polyvalent comme un complément idéal de Jalen Brunson dans le backcourt. En effet, Jrue Holiday, l’une des références défensives de ces dernières années en NBA, peut partir en mission sur les meilleurs meneurs adverses.

Le joueur de 35 touche 32 millions cette saison et les Knicks devront se séparer de un ou plusieurs des cadres de l’équipe finaliste de Conférence l’an passé pour le faire venir.

Deux exemples qui fonctionnent :

Jrue Holiday contre Josh Hart et Mitchell Robinson

Jrue Holiday et Matisse Thybulle contre OG Anunoby et Guerschon Yabusele.

La deuxième proposition nous paraît plus crédible. Anunoby est un peu en perte de vitesse ces derniers temps et les Knicks chercheront probablement à conserver Robinson dans la raquette.

