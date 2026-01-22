Carnage au Madison, nuit de libération pour les Knicks

Après plusieurs revers frustrants et une crise ouverte, New York a réagi de façon spectaculaire en dominant Brooklyn de bout en bout dans un derby sans suspense.

Les Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives de la manière la plus spectaculaire de leur histoire en écrasant les Nets 120-66 mercredi soir à Madison Square Garden, un écart de 54 points jamais vu dans les annales de la franchise.

Face à une équipe de Brooklyn en difficulté cette saison, New York n’a laissé aucune chance à son voisin. Dès le début de rencontre, l’intensité défensive et l’adresse collective des joueurs du Garden ont créé un fossé que les Nets n’ont jamais pu combler. Les Knicks ont déjà construit une solide dynamique historique contre Brooklyn ces dernières années, ayant gagné les 13 derniers duels entre les deux clubs, dont une victoire notable 134-98 au MSG en novembre.

Landry Shamet, très chaud, a été l’un des principaux artisans de cette démonstration, scorant 18 points en seulement 15 minutes, avec un perfect longue distance (6/6), contribuant massivement à faire exploser l’avance de son équipe. Après la rencontre, il a livré une lecture lucide de la performance de son équipe, soulignant que même si le score parle de lui-même, l’objectif reste l’amélioration continue :

« On sort d’une période compliquée, et ce n’est pas un seul match qui va tout changer. Il faut s’inscrire dans une démarche continue pour progresser et grandir. Alors oui, gagner largement dans le quatrième quart, c’est bien, mais l’essentiel est ailleurs. C’était surtout l’occasion, face à une équipe NBA de qualité, de travailler sur ce que nous cherchons à construire et à bien faire. Bravo aux gars d’être restés sérieux jusqu’au bout et d’avoir terminé le travail correctement. »

Le leader offensif Jalen Brunson, qui a mené le scoring avec 20 points, et avait provoqué un meeting entre joueurs pour mettre les choses à plat et tenter de relancer la machine, a rappelé que plus que la marge, ce qui compte est de trouver de la constance :

« C'était une bonne étape pour nous », a déclaré Brunson, « mais nous devons continuer à nous efforcer de nous améliorer chaque jour ».

Karl-Anthony Towns, auteur de 14 points et 8 rebonds en 20 minutes, souvent ciblé par les critiques durant la récente spirale négative, a lui aussi insisté sur l’importance de retrouver de la régularité :

« C'est une victoire. C’était la chose la plus importante, juste de trouver un moyen de briser la glace et d’en mettre une dans la colonne des victoires. C’était le bon jour pour nous pour montrer ce dont nous sommes capables. Mais ce qui fait des champions, c’est la constance, et nous devons trouver cette constance, apporter ce genre d’intensité, d’énergie et d’exécution chaque soir. »

Pour Brooklyn, la soirée a été cauchemardesque, avec une adresse catastrophique qui s’est traduite par un seulement 29% de réussite au tir et une incapacité à répondre à l’intensité défensive des Knicks, qui ont fait parler leur mouvement de balle et leur efficacité de loin tout au long de la partie.

Le timing de cette explosion offensive est intéressant dans le calendrier des Knicks, qui retrouvent un peu de confiance avant d’entamer une série de matchs importants à l’extérieur. Un test majeur attend l’équipe avec un déplacement chez les Philadelphia 76ers, adversaire contre lequel New York s’est incliné deux fois cette saison, mais cette démonstration pourrait bien marquer un tournant mental pour la franchise.

Ainsi, après une période de doutes et de critiques, les Knicks ont répondu de la manière la plus éclatante possible. Pas seulement en stoppant leur série de défaites, mais en envoyant un message fort à la ligue, rappelant leur capacité à dominer un match de bout en bout, et à le faire de façon écrasante, sans se relâcher et en restant intense, même face à un adversaire officieusement en mission tanking depuis plusieurs mois.

