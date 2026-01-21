Réunion de crise aux Knicks, Karl-Anthony Towns ciblé ?

Mais qu’est-ce qui cloche à New York ? C’est l’une des questions à laquelle Jalen Brunson voulait répondre avec ses coéquipiers en les convoquant pour un meeting entre joueurs à l’issue d’une nouvelle défaite, la neuvième en onze matches pour les Knicks. Le capitaine de l’équipe avait d’ailleurs visiblement son avis sur le sujet puisqu’il aurait répété que le problème venait des joueurs et non des coaches.

Une prise de position qui sera probablement interprété comme une éventuelle passe d’arme avec Karl-Anthony Towns, intérieur All-Star frustré par les changements offensifs opérés par Mike Brown depuis son arrivée sur le banc. Le Dominicain affiche une baisse de production statistique (de 24 à 20 points par match) tout en se montrant moins adroit que les saisons précédentes.

Les Knicks doivent-ils transférer Karl-Anthony Towns ?

Jalen Brunson avait déjà fait comprendre publiquement que les soucis des Knicks ne pouvaient se régler que par une prise de conscience de son groupe : « on sait ce que l’on doit faire en tant qu’équipe. Soit on est suffisamment impliqué pour le faire, soit on s’en fout », soulignait-il après avoir été hué à l’issue de la première mi-temps contre les Mavericks. Son ami Josh Hart semble aller dans le même sens : « On doit tous se regarder dans une glace. Notre niveau de jeu est embarrassant. Notre défense est abyssale. »

Karl-Anthony Towns n’était peut-être pas directement visé par ses partenaires. Brunson aurait d’ailleurs plutôt mis tous les Knicks dans le même panier, en s’incluant évidemment. Mais les spéculations vont bon train autour de KAT, qui a peut-être aussi été en partie déstabilisé par les rumeurs de l’intérêt de la franchise new-yorkaise pour Giannis Antetokounmpo. Est-ce que les discussions ont repris en coulisses avec la première moitié de saison catastrophique des Bucks ? Est-ce que d’autres joueurs comme OG Anunoby ou Mikal Bridges sont perturbés par crainte d’être inclus dans un deal impliquant la superstar de Milwaukee ? Ce sont des questions qui vont rester en suspens pour l’instant.

Toujours troisièmes à l’Est, les Knicks ont gagné la NBA Cup en décembre et ils s’étaient rapprochés un temps de la première place détenue par les Pistons avant de s’écrouler.