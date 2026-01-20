Les Knicks doivent-ils transférer Karl-Anthony Towns ?

Tic, toc. Chaque jour nous rapproche un peu plus de la deadline des transferts, prévue le 5 février prochain. Une fois cette date passée, les franchises ne pourront plus s’échanger des joueurs. Autant dire que le compteur tourne pour toutes celles qui espèrent encore peaufiner ou détruire leur effectif, voire tout simplement relancer leur saison avec un ultime ajustement. C’est aussi une période très spéciale pour les médias, qui bombardent des rumeurs dans tous les sens sous couvert de « according to sources », buzzent sur les spéculations qui traînent et essayent de monter des trades plus rocambolesques les uns que les autres. Steve Popper, journaliste new-yorkais, y est allé de « whispers around the league » en évoquant des discussions entre les Knicks et trois franchises autour du cas Karl-Anthony Towns.

Il cite donc le Magic, les Grizzlies et les Hornets. Trois équipes qui n’ont pour l’instant pas été connectées, ou très peu, à l’intérieur All-Star. En fait, à dire vrai, l’intérieur dominicain ne figurait (figure) même pas sur la liste des joueurs susceptibles de changer de tunique au beau milieu de la saison. Ça paraît donc étrange de le retrouver cité dans le flot des rumeurs alors que les Knicks sont pourtant considérés parmi les favoris aux finales NBA en 2026.

Sauf que c’est la crise à Manhattan. Alerte générale ! Comme si souvent dans la grosse pomme, il suffit d’un rien pour que tout s’embrase. Le « rien » en question étant tout de même 9 défaites au cours des 11 derniers matches. Il semble effectivement y avoir un problème au sein du club mais est-ce vraiment Karl-Anthony Towns ? C’est un bouc-émissaire un peu facile pour tous les maux new-yorkais depuis son arrivée à la sortie de l’été 2024.

CQFR : Les Knicks en crise

Toujours est-il que les Knicks ont été en finales de Conférence avec son soutien. Vainqueurs de la NBA Cup en décembre, ils étaient très proches de la première place à l’Est il y a encore quelques semaines. La mauvaise passe actuelle, qui s’est un temps aussi expliqué par des blessures, est spectaculaire mais la franchise reste sur le podium pour le moment. D’un autre côté, le rendement du cinq majeur, si efficace sous Tom Thibodeau, est désormais à peine positif : +0,4 point sur 100 possessions quand Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et donc Towns sont alignés ensemble sur le terrain. Une (contre) performance étonnante pour un groupe qui se connait aussi bien et qui est censé prendre le dessus sur ses adversaires.

Réfléchissons deux minutes aux équipes avancées par Popper. Peu importe que les rumeurs soient crédibles ou non. Des « discussions » entre franchises concernant un joueur, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais essayons de voir s’il y a seulement un chemin qui mènerait à un transfert. Ja Morant n’est probablement pas une cible pour les Knicks alors qui pourrait donc les intéresser aux Grizzlies ? Jaren Jackson Jr serait une meilleure option défensive tout en étant capable d’étirer les lignes mais il n’a certainement pas le même volume offensif ni l’arsenal de Karl-Anthony Towns en attaque. New York progresserait éventuellement en défense mais en se retrouvant potentiellement encore plus dépendant de la création de tirs, et donc de la réussite, d’un Brunson déjà surexploité.

Le Magic… pourquoi ? Les dirigeants floridiens ne vont absolument pas tirer un trait sur Paolo Banchero ou Franz Wagner en cours de saison. L’intérêt évoqué des Hornets fait peut-être encore moins sens. Globalement, un transfert de l’intérieur All-Star reste peu crédible, encore plus vers les destinations en question. Mais il y a peut-être autre chose à creuser derrière tout ce cirque.

Faire venir Towns à New York n’avait pas convaincu tout le monde. Les Knicks ont donné tort aux sceptiques en retrouvant les finales de Conférence pour la première fois depuis 2000 mais ils se sont tout de même inclinés contre les Pacers malgré leur statut de favoris sur cette série. Il n’est pas impossible que le malaise ne se soit jamais entièrement dissipé depuis ce transfert inattendu, moment où l’organisation s’est séparée de Donte DiVincenzo, cassant donc le quatuor de Villanova avant même qu’ils jouent la moindre minute ensemble en NBA, et de Julius Randle. Également finalistes de Conférence avec KAT, les Timberwolves ont d’ailleurs fait tout aussi bien sans lui.

Les difficultés actuelles sont venus redonner de l’espoir et des arguments aux sceptiques de la première heure concernant cet échange. Karl-Anthony Towns est sorti sous les huées du Madison Square Garden la nuit dernière. Tous les joueurs ont été sifflés. Mais lui plus que les autres, à tort ou à raison. Il est évident qu’il peine à s’intégrer pleinement dans le système de Mike Brown. Ses statistiques en attestent : il est descendu à 21 points par match (24 l’an dernier) et 46% de réussite aux tirs (52%) dont 35% à trois-points (42%).

Aurait-il été perturbé par les rumeurs d’une arrivée de Giannis Antetokounmpo à New York ? Un trade du Grec dans Big Apple ne pouvait se faire quasiment qu’en envoyant Towns vers une autre équipe. Peut-être s’est-il senti « pas assez » désiré ? Ou il y a-t-il une déconnexion entre lui et le reste du groupe ? Carmelo Anthony, Tracy McGrady et Vince Carter, certes pas les mieux informés, ont évoqué cette possibilité en notant que « si je ne t’aime pas, je ne vais pas jouer dur. » Les plus taquins noteront que KAT a joué plus de finales de Conférence que ces trois anciennes gloires réunies dans leur prime.

Mais l’idée est là. Il faut surveiller ce qui se passe avec Karl-Anthony Towns et les Knicks. Ce qui se dit en dehors du terrain. Les attitudes et les interactions entre coéquipiers. Ironie du moment, James Dolan fanfaronnait récemment à la radio en affirmant que sa franchise n’avait pas besoin d’un transfert et qu’elle était construite pour gagner le titre telle quelle. Visiblement, plus les jours, plus nombreux sont ceux qui pensent le contraire.