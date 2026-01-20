Les résultats du MLK Day en NBA

Bucks @ Hawks : 112-110

Thunder @ Cavs : 136-104

Clippers @ Wizards : 110-106

Mavs @ Knicks : 114-97

Jazz @ Spurs : 110-123

Pacers @ Sixers : 104-113

Suns @ Nets : 126-117

Celtics @ Pistons : 103-104

Heat @ Warriors : en cours

Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game, c'est historique !

- Victor Wembanyama et les Spurs ont fêté la première titularisation de l'histoire pour un joueur français au All-Star Game avec une victoire. San Antonio a sans surprise dominé Utah (123-110) avec une belle perf du Français en seulement 26 minutes : 33 points, 10 rebonds, 2 contres et 7 paniers à 3 points marqués, son record cette saison en NBA. Sept joueurs des Spurs, dont Stephon Castle (18 pts), Dylan Harper (15 pts) et De'Aaron Fox (14 pts) ont marqué au moins 10 points.

VICTOR WEMBANYAMA IN 26 MIN: • 33 PTS, 10 REB, 2 BLKS, 7/12 3PM, 10/18 FG pic.twitter.com/0ZX94IQtMI — Bala (@BalaPattySZN) January 20, 2026

- Detroit n'est pas l'équipe n°1 à l'Est cette saison pour rien. Le choc de la nuit contre Boston, 2e, a tourné à l'avantage des Pistons (104-103) au terme d'un 4e QT ultra-disputé. Jaylen Brown (32 pts à 11/28) a manqué la balle de match au buzzer. Avant ça, les hommes de Bickerstaff ont réussi à prendre les devants malgré un match maladroit de Cade Cunningham, qui a compensé son 4/17 avec 14 passes décisives. Tobias Harris (25 pts) a été le Piston le plus fiable au scoring, aidé par Jalen Duren (18 pts) notamment. Detroit a maintenant cinq victoires d'avance et le tie-breaker favorable par rapport aux Celtics. Il va falloir se lever de bonne heure ou espérer un crash en deuxième partie de saison pour que Motown soit délogée.

- Les Hawks n'ont pas fait honneur à Martin Luther King, le plus célèbre représentant de leur ville, en ce MLK Day. Certes, Atlanta a fait un comeback foudroyant en remontant 23 points de retard en deuxième mi-temps contre des Bucks eux aussi calamiteux. Mais ils ont quand même échoué au final, après avoir démarré le match à... 0/21 à 3 points.

Les Hawks ont cru à l'exploit lorsqu'un panier de Jalen Johnson à 3 points à 1:11 de la fin les a fait passer devant, mais AJ Green, Bobby Portis et Giannis Antetokounmpo (21 pts, 17 rbds) ont coup sur coup renversé la vapeur. CJ McCollum a tout de même eu une balle d'égalisation sur le fil, mais la dernière recrue d'Atlanta a cafouillé et manqué l'occasion de se mettre son nouveau public dans la poche. Zaccharie Risacher n'a pas participé à ce match. Doc Rivers, qui n'aurait peut-être pas survécu à une défaite, a lui décidé de sortir Kevin Porter Jr du cinq au profit de Kyle Kuzma.

You can tell CJ McCollum was not passing this ball and going to shoot the ball no matter what happen smh pic.twitter.com/wWHU4UvbBv — The Hood Therapist (@OhhMar24) January 19, 2026

- Les Knicks ont été hués par leur public et ça se comprend. New York a perdu (114-97) à domicile contre des Mavs pourtant déplumés, ce qui peut arriver, mais c'est la manière avec laquelle les joueurs de Mike Brown ont été battus qui pose problème. Les Knicks ont ainsi compté jusqu'à 30 points de retard en première mi-temps, pilonnés par Max Christie (26 pts) et Cooper Flagg (18 pts), qui disputait le premier match de sa carrière pro au Garden, après être revenu de blessure pour l'occasion. Jalen Brunson et Josh Hart étaient pourtant sur le terrain... Preuve que ça ne va pas fort à Big Apple : le groupe reste sur 4 défaites de suite et surtout sur 9 en 11 matches.

- OKC a poursuivi sa reprise en main des opérations. Le Thunder a dégommé Cleveland (136-104) grâce notamment à la paire Shai Gilgeous-Alexander (30 pts) - Chet Holmgren (28 pts), mais aussi aux 23 paniers à 3 points marqués, son meilleur total de la saison. Donovan Mitchell (19 pts à 5/18) a été bien tenu par les champions en titre. Ousmane Dieng a joué 5 minutes et a eu le temps de marquer 5 points.

- Les Wizards ont opposé une belle résistance aux Clippers, mais ont tout de même concédé leur 7e défaite de suite. Alex Sarr a fait un gros match offensif (28 pts à 10/19) et Washington a mis la pression sur Los Angeles jusqu'au bout. James Harden (36 pts), orphelin de Kawhi Leonard pour au moins deux matches, a manqué deux lancers francs qui auraient pu coûter cher aux Californiens dans le money time, mais les Wizards n'en ont pas profité et le barbu en chef a même pu clore le bal depuis la ligne (16/18). Nicolas Batum a joué 19 minutes pour 3 points, 3 rebonds et 1 passe.

- Tyrese Maxey a fêté la première titularisation au All-Star Game de sa carrière avec une nouvelle copie gourmande (28 pts, 8 asts, 8 stls) pour aider Philadelphie à se défaire d'Indiana. Le meneur des Sixers a formé un duo saignant avec Joel Embiid (30 pts, 9 rbds) pour prendre le dessus sur les Pacers. Philly n'est qu'à une victoire du podium de l'Est.

- Nolan Traoré a inscrit 10 points en 22 minutes lors de la défaite des Nets face à Phoenix (126-117). Le rookie français sortait de son meilleur match en NBA et de nouveau été intéressant en sortie de banc, dans un match où ni Cam Thomas, ni Egor Demin n'étaient disponibles. Les Suns ont quand même imposé leur loi, avec le trio fort de ces dernières semaines : Dillon Brooks (27 pts et 1 faute technique pour respecter sa réputation), Devin Booker (23 pts) et Collin Gillespie (22 pts). Phoenix a shooté à 57% dans ce match, dont 51% à 3 points.

Nolan Traore is up to 10 points on 100% shooting. He has really found his shot the last few games. pic.twitter.com/qQNPvFSZFx — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) January 20, 2026

- Les Warriors ont dominé Miami dans le match le plus tardif de la nuit. Malheureusement, ce n'est pas la victoire solide de Golden State que l'on retient, mais la blessure possiblement grave de Jimmy Butler. L'arrière All-Star s'est tordu le genou droit en reposant la jambe au sol après un rebond. Il s'est immédiatement effondré et s'est tenu le genou, avant d'être évacué par Jonathan Kuminga et Buddy Hield jusqu'au vestiaire. On va bien évidemment attendre que Jimmy Butler passe des examens dans les heures qui viennent. Mais les images ne sont absolument pas rassurantes.

