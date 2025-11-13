Euroleague : l’ASVEL continue de sombrer

Les scores en Euroleague

Milan - ASVEL : 80-72

Bayern Munich - FC Barcelone : 74-75

Olympiakos - Zalgiris : 95-78

- Vivement l’arrivée de la NBA Europe pour l’ASVEL. Le club dirigé par Tony Parker fait partie des 12 clubs permanents annoncés pour la prochaine compétition continentale qui débutera en 2027. Et visiblement, l’équipe n’a plus trop la tête à l’Euroleague. Elle n’arrête pas d’y enchaîner les défaites. Nouvelle en date mercredi soir, un revers logique contre Milan en Italie. Une huitième défaite en dix matches pour les Villeurbannais qui sont actuellement lanterne rouge du classement.

- Le duel entre deux autres futurs pensionnaires de la NBA Europe, le FC Barcelone et le Bayern Munich, a tourné à l’avantage des Espagnols, vainqueurs d’un petit point à l’extérieur. Le Barça a tenu bon au retour tardif de Spencer Dinwiddie (17 points) et de ses partenaires.

- Enfin, le choc entre deux prétendants au Final Four a vu l’Olympiakos s’imposer à domicile contre Zalgiris. Pourtant, l’ambiance n’était pas à la fête en Grèce puisque Keenan Evans s’est blessé gravement et il est déjà annoncé out pour toute la suite de la saison. Tyler Dorsey a mené son équipe avec 30 points. Evan Fournier a inscrit 5 unités. Sylvain Francisco en a marqué 15 pour les Lituaniens.