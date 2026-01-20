Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game, c’est historique !

Victor Wembanyama est le premier joueur français de l'histoire à participer au All-Star Game comme titulaire. Les votes pour l'édition 2027 ont été annoncés.

La France a connu quatre joueurs All-Stars depuis que le premier représentant de l'Hexagone a posé les pieds en NBA : Tony Parker, Joakim Noah, Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Avant cette semaine, aucun d'entre eux n'avait jamais eu l'honneur d'être désigné titulaire grâce à sa popularité et à la première salve de votes. Lundi soir, comme on pouvait s'y attendre, Victor Wembanyama a brisé cette barrière.

La star des San Antonio Spurs fait partie des cinq joueurs internationaux qui ont reçu le plus de votes pour l'événement du 15 février prochain à Los Angeles. Et comme le format de cette année prévoit trois équipes, dont une uniquement composé de joueurs non-Américains, la nouvelle est officielle. Victor Wembanyama va donc accompagner Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Doncic et Shai Gilgeous-Alexander dans la team World. Celle-ci s'avancera forcément comme grande favorite du mini-tournoi, tant son cinq de départ est effrayant et regorge de MVP et de superstars.

Côté Américain, on sait déjà aussi que parmi les starters issus de l'Est figureront Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et Jalen Brunson. Se joindra à eux, comme seul Américain déjà assuré de sa place en provenance de l'Ouest, un certain Stephen Curry. Le vote des fans a compté pour 50%, avec le reste des suffrages répartis entre les joueurs et le panel de journalistes désigné par la ligue.

Il reste 14 joueurs à convoquer pour l'événement : trois internationaux et onze Américains. Les postes n'entreront toujours pas en ligne de compte.

Petit rappel de la manière dont se déroulera le mini-tournoi à Los Angeles :