Les Knicks sifflés à la maison après une défaite embarrassante, Brunson appelle à un électrochoc

Les fans des Knicks ont sifflé leur équipe après une lourde défaite contre les Mavericks, alors que Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns reconnaissent la frustration ambiante.

Les New York Knicks ont vécu une soirée cauchemar au Madison Square Garden, dominés 114-97 par les Dallas Mavericks et copieusement sifflés par leurs supporters, alors que la crise de résultats s’aggrave. Dans une ambiance tendue après une série de défaites, le capitaine Jalen Brunson et Karl‑Anthony Towns ont livré des réactions franches sur les difficultés actuelles de l’équipe.

Un MSG mécontent, une équipe à la peine

Dès le retour des vestiaires, les fans présents au Garden ont fait savoir leur mécontentement face à la prestation de leur équipe. Les sifflets ont plu alors que les Knicks rentraient au vestiaire après avoir concédé une avance de 30 points à la mi-temps, reflétant la frustration d’un public qui avait espéré mieux cette saison.

L’écart s’est creusé très vite face à une équipe texane agressive et compacte, qui a su capitaliser sur une deuxième période étincelante pour sceller le sort du match. Dans ce contexte tendu, le coach Mike Brown a estimé qu’il n’y avait « rien à dire sur les X et les O » au vestiaire, préférant passer directement aux exigences d’effort et d’intensité pour les 24 minutes à venir.

« Il n'y avait rien à dire à la mi-temps, sauf de se concentrer et de faire son p*tain de travail ! » « Les huées ne me dérangent pas. Si nous jouons mal, huons-nous. Si j'étais dans les tribunes, je huerais aussi. Les fans paient cher pour venir voir les matchs, c'est une forme de divertissement pour eux. Ils savent faire la différence entre un bon et un mauvais basket. »

Après avoir concédé 75 points en première mi-temps, les Knicks ont redressé la barre en ne laissant que 39 points à leurs adversaires en 2e mi-temps, mais ce fut trop peu, trop tard...

Brunson clair : « il faut commencer aujourd’hui »

Après une série de résultats décevants, avec désormais neuf défaites lors des onze derniers matchs depuis les fêtes, Jalen Brunson, auteur de 22 points à 9/24 n’a pas esquivé les enjeux. Il a admis que le groupe devait commencer un travail d’introspection immédiatement.

« Il y a beaucoup de choses à souligner, mais en tant qu'équipe, nous savons ce que nous avons à faire », a déclaré Brunson. « Soit nous le faisons, soit nous nous soucions suffisamment de le faire, soit nous ne le faisons pas. » « Ça aurait dû commencer il y a quelques semaines, mais on doit le faire maintenant », a-t-il ajouté en évoquant la façon dont l’équipe doit réagir à sa spirale négative.

Même Karl-Anthony Towns, malgré sa propre performance dans la défaite (22 points, 18 rebonds), a saisi l’ampleur du malaise autour de l’équipe. En rentrant au vestiaire sous une pluie de sifflets lors de sa sortie du terrain, il a compris la réaction des supporters.

« Les fans font leur part, et nous devons faire la nôtre », a-t-il commenté, soulignant l’exigence d’un public new-yorkais historiquement passionné mais devenu impatient face aux résultats. « Vous dépensez 140 dollars pour représenter votre joueur préféré avec un maillot. Vous venez ici au Garden pour le MLK Day et les billets coûtent trois fois plus cher. Moi aussi, je serais déçu. »

Une saison qui vacille

Ce revers à la maison illustre une chute brutale après un début de saison assez prometteur. Les Knicks, champions de la NBA Cup en décembre, voient leur trajectoire se compliquer alors qu’ils naviguent désormais à la limite du play-in tournament pour atteindre les playoffs.

En effet, toujours troisième à l'Est avec un bilan de 25-18, ils ne sont plus qu'à une poignée de match de Cleveland (24-20), septième et donc première équipe susceptible de jouer le play-in. Plus haut, Detroit a maintenant largement pris les devants avec 31 victoires pour 10 défaites, alors que Boston compte désormais 2 matches d'avance sur les new yorkais.

« Je n'ai jamais vu un tel manque d'effort que celui dont nous avons fait preuve aujourd'hui. C'était embarrassant », a déclaré Josh Hart, energizer en chef d'une meute en perte de repères.

L’absence de constance dans l’effort et les performances collectives a transformé ce qui devait être une célébration - Brunson avait été nommé All-Star starter plus tôt dans la journée - en une soirée de remise en question, où l’équipe devra se reconstruire mentalement si elle veut retrouver une dynamique positive.

