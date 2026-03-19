La WNBA vient de signer un accord historique qui change complètement son économie. Salaires multipliés, stars enfin payées à leur valeur, nouveau partage des revenus… Derrière ces annonces, c’est toute la structure de la ligue qui bascule.

La WNBA ne sera plus tout à fait la même ligue demain. Après des mois de négociations tendues, joueuses et dirigeants ont trouvé un accord sur un nouveau CBA. Un accord historique, signé dans un contexte d’explosion de popularité, qui redéfinit complètement l’économie de la ligue et, au passage, le quotidien de ses joueuses. Revenons sur ce qui va changer dans la meilleure ligue féminine du monde à partir de maintenant.

Le premier choc est évidemment financier. Le salary cap va être multiplié par plus de quatre, passant d’environ 1,5 million à près de 7 millions de dollars par franchise. Dans la foulée, les salaires suivent la même trajectoire. Le minimum sera autour de 300 000 dollars, soit plus que ce qui était jusque-là le maximum réservé aux stars de la ligue. Le supermax ira au-delà du million, ce qui sera bien sûr une première en WNBA.

Dit autrement, en une signature, la WNBA sort d’un modèle où même les meilleures joueuses devaient compléter leurs revenus à l’étranger, pour entrer dans une réalité où une carrière 100% WNBA — avec éventuellement l’intermède Unrivaled pour rester en condition et mettre du beurre dans les épinards devient viable.

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Le point le plus important n’est toutefois pas forcément celui qui fait les gros titres. Le cœur du nouveau CBA, c’est l’introduction d’un revenue sharing beaucoup plus ambitieux. Les joueuses vont désormais capter environ 20% des revenus de la ligue, avec un calcul basé sur le revenu global. Avant, cette part était deux fois plus faible.

Le système devient dynamique. Les émoluments ne sont plus simplement décidés à l’avance : ils évoluent avec la croissance de la ligue. C’est là que la WNBA bascule dans un modèle beaucoup plus proche des grandes ligues américaines. Avec cette nouvelle structure, c’est toute la hiérarchie interne qui va évoluer. Les stars vont gagner beaucoup plus. Le supermax représente désormais une part significative du salary cap, ce qui permet de rémunérer les joueuses majeures à un niveau enfin cohérent avec leur impact. À l’inverse, les joueuses de rotation profitent aussi d’une hausse massive, mais l’écart va mécaniquement se creuser.

C’est probablement l’un des points les plus importants du nouvel accord, et pourtant encore peu mis en avant. Désormais, certaines joueuses pourront accéder à un contrat max beaucoup plus tôt dans leur carrière, dès leur quatrième année, si elles atteignent un certain niveau de performance et de reconnaissance.

Jusqu’ici, même les meilleures joueuses de la ligue restaient sous-payées pendant plusieurs saisons à cause de la structure des contrats rookies. Ce verrou saute. Concrètement, ça signifie que les futures superstars n’auront plus à attendre pour être payées à leur valeur réelle. Une évolution logique dans une ligue portée par ses nouvelles têtes d’affiche, comme Caitlin Clark, Paige Bueckers ou Angel Reese, en plus des joueuses plus expérimentées qui restent aujourd’hui le visage de la WNBA, comme A’ja Wilson ou Breanna Stewart.

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Pendant des années, la WNBA a vécu avec une réalité simple : ses joueuses devaient partir en Europe ou en Asie pendant l’hiver pour compléter leurs revenus. Ce nouveau CBA ne va pas faire disparaître totalement cette pratique, mais il en réduit drastiquement la nécessité. Moins de déplacements, moins de fatigue, plus de continuité… et surtout plus de présence sur le marché américain, un point clé pour le développement marketing de la ligue.

Ce changement ne tombe pas du ciel. Il est la conséquence directe de la montée en puissance de la WNBA, qui affiche des audiences en hausse, de nouvelles stars, un intérêt médiatique croissant et la perspective de droits TV beaucoup plus importants. Le rapport de force a changé, et les joueuses ont capitalisé dessus. Ce CBA est la première vraie traduction économique de ce boom.

Et maintenant ? Ce nouveau modèle ouvre énormément de perspectives… mais aussi quelques questions. Les franchises, qui seront désormais 15 avec l'arrivée du Toronto Tempo et du Portland Fire, vont devoir absorber une hausse importante des coûts. La ligue devra maintenir sa croissance pour soutenir ce système, comme dans toute ligue structurée.

Une chose est sûre : la WNBA entre dans une nouvelle phase, plus ambitieuse et plus alignée avec sa réalité économique. Et pour la première fois, ses joueuses vont avancer au même rythme que sa croissance.