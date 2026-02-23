Paige Bueckers encense Dominique Malonga : « Elle est incroyable »

Dominique Malonga a fait le choix fort de dire non au Fenerbahçe pour disputer la saison Unrivaled en 3x3 avec un paquet de stars WNBA. Dans son équipe du Breeze, l'internationale française de Seattle côtoie notamment Paige Bueckers, la star des Dallas Wings. L'ancienne joueuse de UConn, élue Rookie of the Year et déjà All-Star, aime beaucoup ses premières semaines passées avec Malonga, comme elle l'a expliqué devant les médias après la victoire face au Vinyl (77-56).

"Je suis impressionné par Dom. A 20 ans, elle a un tel niveau de maturité... Je parle comme une vétéran alors que je n'ai que 24 ans, mais elle est encore plus jeune. Sa volonté de devenir meilleure, le fait qu'elle soit tout le temps à la salle, son éthique de travail, sa capacité à être une éponge, son écoute permanente, la dureté avec laquelle elle joue... Je vois ça tous les soirs de match.

Elle réussit beaucoup de choses qui ne se voient pas sur la feuille de match au niveau des courses, des ballons déviés... Lors du dernier match, elle n'a pas beaucoup marqué, mais le fait qu'elle court autant d'un cercle à l'autre et sa présence dans la peinture, ça donne beaucoup d'ouvertures aux autres. C'est ce qui m'impressionne le plus chez elle, en plus de toutes les choses qui se voient. Dom est incroyable".

Contre le Vinyl, Dominique Malonga a fini avec 13 points, 9 rebonds et 4 contres, sur ce format particulier en full court mais avec des distances plus propices au 3x3. La saison prochaine, l'ancienne joueuse de Tarbes et de l'ASVEL sera de nouveau en WNBA pour sa saison sophomore avec le Storm, au côté normalement de Gabby Williams, sa coéquipière en équipe de France.