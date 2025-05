Besoin de votre avis sur le match up Jokic-Caruso

Lors du game 7 entre OKC et Denver, le choix de faire défendre Caruso sur Jokic a été déterminant quand la bascule a été faite.

On sait que les petits qui font faute sur les grands sont rarement sifflés. Dans le cas présent, j'ai trouvé que les arbitres avaient quand même un peu trop poussé le bouchon et qu'on était plus proche du sport de combat que du basket sur certaines séquences. Ceci dit, le déficit de taille et de puissance est tel que je n'ai absolument pas compris la manière d'attaquer ce match-up par les Nuggets.

Ils ont essayé de le servir deux fois en bas. Deux pertes de balle. Ne pas réussir à servir un grand qui a la position, c'est très décevant mais soit.

Pour parer à ça, les Nuggets ont donc essayé de servir Jokic poste haut, là où il rayonne sur le jeu de son équipe grâce à sa qualité de passe. Dans cette position, ses coéquipiers ont réussi à le trouver (pas tout le temps mais quand même) et Adelman a donc continué d'opter pour ce type d'entrée de système. Okay mais du coup, l'avantage de taille n'est pas optimisé.

C'est là que j'ai besoin de vos avis de tacticiens. Quand on a un avantage de taille aussi important mais que le meneur n'arrive pas à donner la balle au grand, on le met à une passe près pour faciliter la transmission, non ? Par exemple en appelant un pick and pop à l'opposé pour étirer la défense, kick dans l'elbow qui sert le grand tout de suite. J'ai absolument pas compris pourquoi après "seulement" deux échecs, Adelman n'a pas essayé de servir son joueur qui faisait 30 centimètres de plus que son adversaire direct près du cercle. Si vous avez une idée d'explication, ça m'intéresse.