Pourquoi le Tall Ball est le cheat code ultime en NBA

Le débat autour du small ball a longtemps dominé les discussions NBA. Mais le vent tourne. Alors que la ligue a célébré pendant une décennie les line-ups légers, rapides et surdoués au tir extérieur, une nouvelle tendance s’impose : celle du “Tall Ball”, où la taille ne sacrifie plus la polyvalence. Dans notre nouveau podcast Le Jeu, Fred et Théo ont abordé ce sujet. Debrief.

Quand les grands savent tout faire

Le small ball ne désigne pas tant la taille des joueurs que la diversité de leurs compétences. C’est cette idée – avoir cinq basketteurs capables d’interchanger les rôles – qui a façonné les Warriors de la grande époque. Sauf qu’aujourd’hui, cette polyvalence n’est plus réservée aux petits formats. Elle gagne les géants. Et c’est là que tout change.

Dans ce modèle, les porteurs de balle mesurent 2,10m et les ailiers sont capables de créer, défendre, shooter et remonter la balle. Orlando est sans doute l’exemple le plus parlant de cette mutation. Ils ont Paolo Banchero, Franz Wagner, Anthony Black, Jonathan Isaac… et maintenant Noa Penda, résume Fred Yang. On peut imaginer un cinq majeur complètement fou, où chaque joueur peut défendre du poste 1 au poste 5.

Orlando, laboratoire de la nouvelle ère

Le Magic construit méthodiquement un effectif d’athlètes géants dotés de qualités techniques autrefois réservées aux arrières. Franz Wagner, en particulier, incarne cette révolution. L’Allemand de 2,06m s’est révélé à l’EuroBasket par sa capacité à jouer tout-terrain : remonter la balle, lire les défenses, finir au cercle ou servir ses partenaires. Dans un système plus libre, il pourrait incarner cette fusion parfaite entre puissance et fluidité.

À ses côtés, Paolo Banchero (2,08m) agit déjà comme une tour de contrôle offensive. Anthony Black (2,01m) ajoute un playmaking inattendu depuis le poste de meneur, et Jonathan Isaac reste l’un des meilleurs défenseurs capables de switcher sur n’importe quel gabarit. Le résultat : une équipe qui, sur le papier, peut étouffer ses adversaires par la longueur, tout en gardant une vision du jeu exceptionnelle.

De la théorie à la domination

La vraie question reste celle de l’efficacité offensive. Le “Tall Ball” est un rêve de coach défensif : intercepter, gêner, couper les lignes de passe. Mais dans la moitié de terrain adverse, tout repose encore sur la capacité de ces grands à créer du spacing. Orlando a parfois du mal à trouver le bon équilibre. Pourtant, le potentiel est immense.

D’autres équipes explorent la même voie : Oklahoma City, avec Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et des ailiers polyvalents, incarne ce compromis idéal entre taille et compétences technico-tactiques. Dans une ligue où les rôles s’effacent, le Tall Ball n’est plus un fantasme, c’est peut-être la prochaine étape logique du basket total.

Le futur appartient aux géants mobiles

Le basket moderne n’oppose plus les petits aux grands, mais les rigides aux flexibles. Les franchises qui réussiront à allier gabarit et intelligence de jeu tiendront peut-être la clé de la décennie à venir.

Le Tall Ball n’est pas qu’une revanche pour les grands, c’est une nouvelle définition du collectif.

Voir le podcast complet :