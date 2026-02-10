Malgré l'intérêt de plusieurs équipes avant la deadline, Kawhi Leonard n’a pas été échangé. Les Clippers le considèrent toujours comme une pièce maîtresse de leur projet à long terme.

Malgré plusieurs approches de dernière minute, les Los Angeles Clippers ont fait le choix de conserver Kawhi Leonard avant la trade deadline du 5 février. Selon Marc Stein, la franchise californienne a reçu plusieurs appels concernant Leonard dans les toutes dernières heures précédant la clôture du marché, sans jamais envisager sérieusement un départ.

Plutôt que de céder leur star, les Clippers ont procédé à des mouvements majeurs dans l’effectif, en transférant Ivica Zubac aux Indiana Pacers et James Harden aux Cleveland Cavaliers. Des décisions fortes, qui n’ont pas modifié la position de la franchise sur Kawhi Leonard, considéré comme intouchable à ce stade.

Cette orientation a été confirmée publiquement par le président des Clippers, Lawrence Frank, qui a tenu à clarifier la vision à long terme de l’organisation.

« Nous voyons clairement un scénario dans lequel il fait partie du groupe pour la suite. Kawhi, quand il est en bonne santé, est sans doute l’un des cinq meilleurs joueurs de cette ligue. Personne ne joue mieux que lui sur les sept dernières semaines », a expliqué Frank, cité par Joey Linn.

Sous contrat jusqu’à la saison 2026-27, avec un salaire de 50,3 millions de dollars sur l’exercice, Leonard reste au centre du projet sportif.

« La priorité numéro un de Kawhi est la même que celle de l’organisation : gagner un titre. Nous avons toujours été transparents avec lui et ses représentants sur notre plan », a ajouté Lawrence Frank.

Alors que plusieurs équipes devraient revenir à la charge durant l’intersaison, les Clippers entendent bâtir autour d’un effectif rajeuni, désormais articulé notamment autour de Darius Garland et Bennedict Mathurin. Pour la direction, le choix est assumé.

« Préfère-t-on de la flexibilité salariale ou un joueur comme Kawhi ? Nous préférons Kawhi », a insisté Frank.

À 34 ans, Leonard reste performant, avec des moyennes de 28,0 points, 6,3 rebonds et 3,7 passes décisives en 39 matches cette saison. Autant d’arguments qui expliquent pourquoi, malgré les sollicitations, les Clippers ont choisi de miser sur lui comme pilier de leur avenir immédiat et à moyen terme.

