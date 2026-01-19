Le retour de Ja Morant à Londres n’a pas seulement rassuré les fans des Memphis Grizzlies. Il a surtout remis en lumière une réalité stratégique souvent mal comprise : Memphis a tout intérêt à voir Ja Morant performer, qu’il reste ou non dans le projet à long terme.

Un retour convaincant dans un contexte trouble

Absent depuis le 6 janvier à cause d’une blessure au mollet, Morant a signé un retour très solide face au Magic : 24 points et 13 passes en 28 minutes, dans une victoire nette (126-109). Une performance qui tranche avec les doutes récents, nourris par les rumeurs de transfert et une gestion parfois floue de son temps de jeu.

« Il a donné l’impression d’avoir envie d’être là, ce qui n’a pas toujours été le cas depuis que Tuomas Iisalo est le coach des Grizzlies », note Shaï dans notre CQFR.

Sur le terrain, Morant a été ce qu’il a toujours été : spectaculaire, tranchant, capable de faire basculer un match sur de courtes séquences. La question n’est donc pas son niveau, mais ce que Memphis doit faire de cette valeur retrouvée.

La valeur de Morant, enjeu central pour Memphis

C’est ici que le raisonnement prend une autre dimension. Dans l’état actuel du marché, la cote de Ja Morant est basse. Les propositions évoquées ressemblent davantage à des paris qu’à de vrais packages premium.

« S’il ne joue pas, sa valeur ne peut pas vraiment descendre plus bas. Par contre, elle peut monter s’il fait de bonnes performances », assure Antoine.

Autrement dit : le voir sur le banc n’aide personne. Ni Morant, ni la franchise. En revanche, chaque match maîtrisé rappelle qu’il reste un meneur capable de porter une attaque NBA, ce qui redonne de la marge de manœuvre à Memphis, aujourd’hui ou plus tard.

Pas d’urgence… mais une fenêtre à gérer

Les Grizzlies ne sont pas dos au mur. Morant est encore sous contrat pour plusieurs saisons, ce qui enlève toute pression immédiate.

« C’est aussi pour ça que Memphis n’est pas dans l’urgence de faire le deal cette saison. Ils peuvent attendre l’été, voire la prochaine deadline. »

Cette temporalité change tout. Memphis peut laisser Morant jouer, faire remonter sa valeur, et décider ensuite. Un trade précipité aujourd’hui figerait une situation défavorable, alors qu’un Morant performant rouvre des scénarios plus ambitieux.

Le flou sportif des Grizzlies

Sportivement, Memphis avance dans une zone grise. Trop loin pour tanker de manière classique, pas assez solide pour viser sereinement les play-offs. Le play-in est envisageable, mais pas forcément une obsession.

« Même finir avec le 8e plus mauvais bilan peut être plus intéressant que de te qualifier pour les play-offs ou de perdre ric-rac au play-in », assure Antoine.

Dans cette logique, laisser Morant enchaîner les matchs n’est pas contradictoire avec une réflexion de fond. Cela permet à la fois :

d’évaluer sa compatibilité avec le projet,

de maximiser la valeur de l’actif principal,

et de garder des options ouvertes à la draft.

Morant, actif sportif avant d’être symbole

Morant a lui-même envoyé un message, en évoquant sa loyauté et son attachement au maillot.

« Il a dit qu’il y avait un logo dans son dos, qu’il était quelqu’un de loyal. Il a laissé comprendre qu’il veut rester à Memphis. Bon, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire aujourd’hui. »

Des mots importants, mais qui n’engagent pas définitivement l’avenir. À Memphis, la priorité reste la même : prendre la meilleure décision possible pour la franchise. Et cette décision passe, paradoxalement, par un Ja Morant performant.

Une équation simple

Qu’il soit au cœur du projet ou au centre d’un futur trade, Ja Morant doit jouer et bien jouer. C’est la condition indispensable pour que Memphis garde le contrôle du tempo, du récit… et de la valeur.

La suite dira si ce retour marque le début d’une réconciliation durable ou simplement une étape stratégique. Mais une chose est sûre : les Grizzlies ont tout à gagner à voir Ja Morant redevenir Ja Morant.

