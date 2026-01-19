CQFR : Ja Morant brille à Londres, KD se rapproche de MJ

Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Grizzlies : 109-126

Nets @ Bulls : 102-124

Pelicans @ Rockets : 110-119

Hornets @ Nuggets : 110-87

Blazers @ Kings : 117-110

Raptors @ Lakers : 93-110

- Ja Morant a réussi son retour avec les Grizzlies, après 6 matches d'absence et les rumeurs d'une envie de la franchise de le trader. A Londres, le meneur All-Star a guidé son équipe vers une revanche après la défaite à Berlin plus tôt dans la semaine. En 28 minutes, Morant a posé 24 points et 13 passes, avec la volonté claire de montrer qu'il peut encore être ce joueur différent et spectaculaire. C'est ce qu'il a fait avec quelques actions flashy et une copie qui convaincra peut-être le front office de revoir sa position. Orlando a pris l'eau en première mi-temps en comptant jusqu'à 33 points de retard et il n'y a pas eu vraiment de suspense dans cette partie.

An ELECTRIC return for Ja Morant ⚡️ 24 PTS

13 AST

5 REB

3 3PM pic.twitter.com/wSxhnNCuSc — NBA (@NBA) January 18, 2026

Noah Penda n'a joué que 8 minutes pour 5 points et 2 rebonds.

- Malgré la défaite des Nets à Chicago (124-102), Nolan Traoré s'est montré. Le rookie français a inscrit 16 points en sortie de banc à 4/5 à 3 points avec 2 passes décisives en 26 minutes. Jordi Fernandez apprécie les efforts et les progrès de l'ancien joueur du SQBB et n'hésite plus à lui donner des minutes.

Nolan Traore’s jumper continues to impress me more and more He’s not just getting more comfortable shooting the ball, but he’s also getting more confident And once teams start respecting the shot, he’ll get more space to showcase his dribble-drive game pic.twitter.com/nrxC0pqpGG — Point Made Basketball (@pointmadebball) January 19, 2026

Coby White (24 pts) a fini meilleur marqueur de ce match à sens unique.

- Kevin Durant est devenu le 6e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA (31 562 pts) en dépassant Dirk Nowitzki lors de la victoire des Rockets à domicile contre New Orleans (119-110). "KD" n'a inscrit "que" 18 points, mais un lancer à 15 secondes du terme lui a permis de devancer l'Allemand, qui lui avait préparé un message vidéo sympa. Prochaine cible : Michael Jordan, le cinquième meilleur marqueur de tous les temps, est à 32 292.

Sinon, l'homme du match aura été Jabari Smith Jr (32 pts), particulièrement tranchant avec l'aide d'Alperen Sengun (21 pts) et Amen Thompson (20 pts) pour cette 3e victoire en 4 matches des Texans. Mauvaise nouvelle en revanche, Steven Adams s'est blessé à la cheville gauche.

- Les Lakers vont entamer un road trip de 8 matches et il valait mieux prendre un peu d'air et de confiance avant ça. Los Angeles a dominé Toronto en s'extirpant d'un match assez serré jusque dans le 4e quart-temps, moment choisi par les Californiens pour passer la seconde. Luka Doncic (25 pts) a fait son retour après avoir manqué le match précédent, LeBron James (24 pts, 7 asts) a joué son deuxième back-to-back de la saison et Deandre Ayton, lui aussi absent dernièrement, a dominé dans la peinture (25 pts, 13 rbds à 10/10) comme les Lakers aimeraient sans doute le voir faire un peu plus souvent.

- Les Nuggets ont assez vite lâché l'affaire à domicile contre Charlotte. Si Denver a fait des résultats admirables en l'absence de Nikola Jokic (entre autres), il y a aussi parfois des soirs sans, comme celui-là. Les Hornets ont dominé sans trembler, avec le luxe de pouvoir reposer les titulaires rapidement, même si Brandon Miller (24 pts) en avait encore dans le moteur. Moussa Diabaté était titulaire et a compilé 4 points, 9 rebonds et 2 passes en 25 minutes, mais c'est Tidjane Salaün qui a été le Français le plus en vue du soir, avec un double-double (13 pts, 11 rbds, 2 asts, 1 blk) en sortie de banc.

- Deni Avdija a fait son retour avec Portland et cela s'est traduit par une troisième victoire de suite pour les Blazers à Sacramento. Avdija a repris ses bonnes habitudes en posant 26 points, 8 passes et 8 rebonds, épaulé par Shaedon Sharpe (26 pts), lui aussi très en forme. Les joueurs de Tiago Splitter n'ont pas été vraiment inquiétés par des Kings qui étaient sur une bonne lancée. Domantas Sabonis, qui a joué son deuxième match depuis son retour, a toujours eu l'air rouillé (8 pts, 6 TO). Côté français, Sidy Cissoko a inscrit 8 points en 34 minutes, Maxime Raynaud a apporté 6 points, 9 rebonds et 1 contre, et Rayan Rupert est apparu 16 minutes pour 4 points.