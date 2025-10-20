Preview NBA : Houston, ça joue déjà le titre ?

Houston Rockets

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 52-30, 2e de la Conférence Ouest, éliminé au 1er tour des playoffs contre les Warriors (4-3)

Les Rockets ont été l'une des belles histoires de la saison dernière. Avec un groupe jeune et qui sortait de plusieurs années de calvaire, puis d'incertitudes après le départ de James Harden, Houston a embrassé la philosophie emprunte de dureté et d'intensité de son coach Ime Udoka pour terminer 2e de la Conférence Ouest. Alperen Sengun est devenu All-Star, Amen Thompson a montré des progrès terrifiants au point d'être élu dans le meilleur cinq défensif de la saison et il n'a finalement manqué qu'un peu de piquant offensif, sans doute, pour que les Rockets ne passent le 1er tour, où ils ont été éliminés par les briscards de Golden State en 7 matches.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

En juin, Houston a frappé un grand coup en s'offrant Kevin Durant contre Jalen Green, Dillon Brooks, un choix de premier tour 2025 (celui obtenu via Brooklyn lors du premier trade de Durant), ainsi que cinq seconds tours de Draft. Derrière, les Rockets ont embrayé pour peaufiner leur roster avec des signatures intéressantes comme celle de Dorian Finney-Smith et Josh Okogie pour densifier un peu la défense. Tout roulait, jusqu'à l'annonce de la grave blessure au genou de Fred VanVleet pendant la préparation. On ne verra sans doute pas l'ancien meneur des Raptors cette saison, qui venait d'être prolongé. Steven Adams, le vénérable Jeff Green et quelques autres joueurs de complément comme Holiday et Tate ont eux signé un nouveau bail pour la continuité de l'effectif. Ce qui a changé aussi, c'est le statut d'Alperen Sengun en basket FIBA. Le Turc a été prodigieux avec sa sélection et ne s'est incliné qu'en finale de l'Eurobasket face à la puissante Allemagne.

La rotation serrée :

Guards : Amen Thompson, Reed Sheppard, Aaron Holiday, Josh Okogie

Forwards : Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Tari Eason, Dorian Finney-Smith, Jae'Sean Tate, Jeff Green

Bigs : Alperen Sengun, Steven Adams, Clint Capela

Le joueur à suivre : Kevin Durant

La suite de l'évolution d'Amen Thompson et Jabari Smith Jr, le changement de statut d'Alperen Sengun ou l'éventuelle éclosion de Reed Sheppard seront très intéressants à suivre. Mais le point d'interrogation central concernera évidemment KD. Fraîchement prolongé pour 2 ans et 90 millions de dollars, le double MVP des Finales va découvrir un positionnement un peu nouveau pour lui, avec le rôle de papa du vestiaire et de modèle à suivre au milieu d'un groupe très jeune. C'est peut-être bien ce qu'il lui fallait pour pimenter sa fin de carrière après les très décevants épisodes à Brooklyn et Phoenix, même s'il n'a jamais démérité individuellement là-bas. A 37 ans, Kevin Durant peut-il être encore ce joueur de calibre MVP, sur lequel il est presque impossible de défendre efficacement lorsqu'il l'a décidé ? Peut-il être, à défaut d'être une première option constante, un leader autour duquel le reste du groupe se rallie pour tenter de faire mieux que la saison dernière ? La réponses à ces questions pourrait bien déterminer l'image que laissera le "Slim Reaper" en NBA.

Alors, cette grande question : Houston, ça joue déjà le titre ?

Les Rockets pourraient se contenter de dire qu'ils espèrent déjà passer un tour de playoffs, ce qui serait mieux que la saison dernière après la défaite en 7 matches face aux Warriors. Mais avec Ime Udoka comme coach, un groupe dont la base a terminé 2e à l'Ouest l'an dernier et vient d'être renforcé par Kevin Durant, ce n'est sans doute pas l'état d'esprit. Les Rockets entendent bien profiter de tous les facteurs positifs autour d'eux, mais aussi des doutes de leurs concurrents pour faire beaucoup de bruit cette saison. Derrière OKC et vraisemblablement Denver, il y a de quoi avoir son mot à dire et se montrer ambitieux pour la post-saison. La blessure de VanVleet est un coup dur, mais elle peut se transformer en accident positif si elle responsabilise davantage de monde. Donc, pour répondre à la question : Houston a parfaitement le droit d'y croire, même si quelques effectifs semblent encore un peu mieux armés et plus expérimentés.

L’objectif réaliste : Finale de Conférence

Tier NBA : Outsiders crédibles