Pour Draymond Green, Carmelo Anthony était un scoreur plus redoutable que Kevin Durant et il explique pourquoi.

La carrière de Carmelo Anthony n'aura pas été aussi exceptionnelle que son talent. Pas bien grave, puisque l'ailier All-Star, toujours free agent, entrera sans trop de problèmes au Hall of Fame dans quelques années, en qualité de légende de Team USA, de multiple All-Star et de membre du top 10 des plus gros scoreurs de l'histoire de la ligue. Pour ceux qui n'ont connu que la version récente de Melo, il est bon d'entendre ce qu'ont à dire des experts comme Draymond Green à son sujet pour le réhabiliter quelque peu.

Sommé de choisir entre Carmelo Anthony et Kevin Durant pour désigner le joueur le plus fort offensivement dans son prime, l'intérieur des Golden State Warriors a opté pour celui avec lequel il n'a jamais joué en NBA.

"Dans leur prime ? Wow... Je vais dire Melo et voici pourquoi. C'était un match au Madison Square Garden, on affrontait les Knicks dans ma première ou deuxième saison en NBA. Melo a reçu la balle au poste et s'est mis face au panier. Il a mis ses épaules contre ma poitrine. Je l'ai stoppé, il a manqué son shoot. J'avais peut-être fait faute. Il s'est retourné pour gueuler sur l'arbitre : 'Siffle cette putain de faute !' Sur l'action suivante, il a fait très exactement le même move et a fait en sorte que l'arbitre siffle faute. En tant que scoreur, tu as des moments et des soirées difficiles. La seule chose qui, pour moi, peut casser un mauvais passage pour un scoreur, c'est un lancer. Le fait que Melo était capable d'aller sur la ligne comme ça est la raison pour laquelle je le choisis. Après, tu ne peux pas faire de mauvais choix entre Carmelo Anthony et Kevin Durant...", a-t-il expliqué dans le Draymond Green Show.

Est-ce que ce ne serait pas un petit appel du pied pour que son coéquipier avec Team USA opte pour un petit contrat avec les Warriors avant la reprise de la saison ? Melo, qui a passé une saison difficile avec les Lakers bien qu'il n'ait pas été le moins bon des vétérans dans cette aventure, a déjà vu son nom lié à Golden State dans les rumeurs estivales...

En carrière, Carmelo Anthony c'est quand même 15 saisons à plus de 20 points de moyenne en NBA et 28 289 points en saison régulière, ce qui le place au 9e rang des plus gros scoreurs All-Time, juste derrière Shaquille O'Neal. Kevin Durant est pour le moment 21e avec 25 526 points.

